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法拉盛商改區 吉祥七號Lucky7新年抽獎活動開跑

紐約訊
法拉盛商改區「吉祥七號」Lucky7農曆新年抽獎活動開跑。
法拉盛商改區「吉祥七號」Lucky7農曆新年抽獎活動開跑。

法拉盛商改區(Flushing BID)農曆新年大受歡迎的「吉祥七號」(Lucky7)免費網絡抽獎活動，今年將於2月2日(周五)至2月16日(周五)期間舉行。今年的活動準備了超過300份獎品和價值20元至50元的代金券，呼籲民眾踴躍參與，共同感受節日的喜慶氛圍。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，「吉祥七號」(Lucky7)免費網絡抽獎活動旨在推廣當地企業，吸引消費者前往法拉盛市中心消費，同時促進社區經濟的發展。此次特別關注法拉盛市中心地區的購物中心，根據當地商店和商家的反饋，預計商改區將通過這次活動為參與企業帶來額外20萬元的經濟收入。為了更好地展現法拉盛市中心的業務多樣性，今年的Lucky7抽獎活動將有多達16家不同的企業參與，總共提供300多個獎品。與去年相比，今年的禮物更為豐富，價值高達50元。此次抽獎活動也更加多元，禮物的種類不僅包括食品，如麵包店、奶茶店，也有像花店和鞋店等非食物的選擇。

活動從2月2日至2月16日(周五)，參與者可以通過在官網www.flushingbid.com參加吉祥七號在線抽獎，填寫基本信息即可。獲獎者將由電腦隨機選擇，獲獎者名單將於2月23日(周五)在法拉盛商改區的網站和社群媒體上公布，並通過電郵聯繫。

此次參與的商家名單如下，Crispy Burger、Cruncheese Korean Hot Dog、E佰搜(Ebisu)、秀八珍美食(Eight Jane)、魚你在一起(Fish with You)、外婆家餐館(Grandma Dimsum)、Image NY Sneaker Shop、Iris Bakery、雲吞妹、富家珠寶、源味本鋪(Original Cake)、水星家紡(Qbedding)、星財記(Sing Choi Kee)、999花城(Soy Bean Chan Flower Shop)、台北酒莊和Yaya Tea。

法拉盛 商改區 社群媒體

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