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陸鑫泉律師分享出了車禍該如何保護自己權益

紐約訊
陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)是具有二十多年經驗的訴訟律師(trial attorney)。
陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)是具有二十多年經驗的訴訟律師(trial attorney)。

陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)是具有二十多年經驗的訴訟律師(trial attorney)。對車禍, 工傷, 滑倒摔傷等意外事故經驗豐富。陸鑫泉律師還擅長各類複雜的誤醫誤診案例，比如新生嬰兒產傷，癌症心臟病中風, 急診，手術失誤等。如果萬一碰上車禍，該怎麼處理？。

陸鑫泉律師表示：

1.把車停到路邊，並報警。您需要拿到一份員警報告，說明事故是怎樣發生方的以及所涉的人員和車輛。如果對方不和您交換資訊並企圖想逃離事故現場，您一定要記下對方的車牌號碼。

2.在事故現場與涉及事故的所有司機交換彼此的駕照，車保和車輛註冊資訊。如果可以的話，請用手機拍下這些證件的資訊。

3.在事故現場拍攝所有牽涉到的車輛的損壞狀況，包括自己的車。如果您手上沒有相機，請寫下每輛車的損壞狀況。

4.如果您受了傷，請在二十四小時之內儘快就醫，或者打電話叫救護車送您去醫院治療。

5.如果您在車禍中受傷，隨後的治療對幫您拿到合理的賠償非常重要。保險公司會根據您的醫療記錄判斷您的受傷程度。您必須要有專業醫護人員做的診斷治療報告才能拿到賠償。

6.給您的保險公司打電話，並在二十四小時內報告事故。不管車禍是誰的責任，您自己的汽車保險公司都必須支付您的醫療費用和工資損失。這是紐約無過失（No-fault）汽車保險系統裡的條款規定的。您必須在事故發生後的30天內向您的保險公司申報無過失保險。

7.保險公司會根據受傷程度對人身傷害作出賠償。 傷勢嚴重的話，賠償金會很大。如果您對車禍有責任，這會影響到您的人身傷害的賠償。

8.如果您在工作期間發生事故並且受傷，您還可以申請工傷賠償並向您的雇主報告。

9.如果您在車禍中受傷，您需要聘請經驗豐富的處理個人傷害事故的律師。大多數個人傷害事故律師是從最後拿到的賠償金裡抽成, 您在拿到賠償之前不需要付任何費用。

陸鑫泉律師樓的華語電話是718-407-4578。律師樓提供免費諮詢，不獲賠償不收費。

皇后區地址: 141-07 20th Ave Ste 506, Flushing NY 11357

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