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truSculpt iD永久溶脂瘦身 法拉盛醫美中心助您輕鬆瘦身

紐約訊
truSculpt iD 溶脂瘦身效果顯著。
truSculpt iD 溶脂瘦身效果顯著。

法拉盛醫美中心提供醫美行業的最新技術，隨著人們繼續對自己進行投資，這一趨勢繼續增長。美國Cutera公司的truSculpt iD 可以幫助滿足患者瘦身的目標。中心提供個性化，舒適的治療體驗和持久的效果，以提升個人的外觀和自信心。

FDA 批准的 truScupt iD 是來自 Cutera 的一種溶脂瘦身解決方案，它提供單極射頻能量，為飲食和運動抵抗造成的肥胖問題提供有針對性的、永久的和均勻的瘦身。這種非侵入性、非手術的解決方案為患者提供了真正的結果。 truSculpt 針對皮下脂肪層，平均每次治療減少24% ~ 36% 的脂肪。使用射頻能量，腹部和側腹可以在一次 15 分鐘的療程中同時治療，消除大面積和小面積的脂肪。該設備將射頻熱量傳遞到皮下脂肪層，同時保持舒適的皮膚溫度。患者可能需要一系列的治療來達到他們想要的目標。 Trusculpt iD 通常是一種一次性治療方案，它導致永久性脂肪細胞死亡，每次治療平均減少 24% 和高達 36% 的脂肪。 1個月見效，3個月見最佳效果。

有關詳情，請親洽

法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）

法拉盛 投資 FDA

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