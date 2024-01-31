從龍年到龍年 紐約愛樂中國新年音樂會「龍」重上演

紐約愛樂中國新年音樂會"龍"重上演！2月20日(星期二)晚上7時，僅此一場。

首創於2012年的紐約愛樂樂團中國新年音樂會已經走過“一輪”的歲月，迎來了第二個龍年，經過 12 年的積澱，這一音樂盛典已成為紐約各界人士趨之若鶩的新春派對。

紐約愛樂樂團中國新年音樂會訂於2月20日（星期二）晚上7時在林肯中心大衛．葛芬音樂廳（David Geffen Hall）吳蔡劇場（Wu Tsai Theater）舉行，指揮家余隆也將再次執棒，帶領多位閃耀世界的亞裔音樂人登臺，喜迎龍年！

今次新年音樂會，紐約愛樂樂團選擇了兩首由青年華人 作曲家創作的樂曲，分別為來自梁皓一的世界首演《月之序曲》(Lunar Overture)及周天的紐約首演《創見》(Transcend) 選段。

梁皓一，首位由香港 打入荷李活市場的作曲家，他的音樂被英文虎報形容為「將聲音影像化」，亦被Film Inquiry評為能夠「鼓動生命」。南華早報認為梁皓一是一位「以成熟作風，增強電影魔力的作曲家」。作品包括全球最賣座的非英語電影前十名的其中三部《長津湖》、《紅海行動》、《緊急救援》，總票房超過20億美元；還有Disney+的劇集《梅豔芳》和《遠大前程》等。

作曲家周天先後畢業於上海音樂學院附中、柯帝士音樂學院、茱莉亞音樂學院、南加州大學。《華爾街日報》評價“他的管弦樂作品完成了兩件重要的事情：它們提醒我們如何從從前到達現在，並通過向那些可能已經被遺忘的貢獻者致敬來延續歷史。”此次演出的曲目《創見》(Transcend) 由美國13個交響樂 團聯合委約，為洲際鐵路建立150周年而作。

今年音樂會紐約觀眾將迎來兩位冉冉升起的鋼琴新星，薄克雷(Clayton Stephenson)和王雅倫 (Serena Wang)首次亮相林肯中心這個世界備受矚目的舞台。

有著一半華人血統的薄克雷(Clayton Stephenson)出生在紐約布魯克林，7歲開始學鋼琴，10歲進入茱莉亞預科學校，曾入選郎朗國際音樂基金會青年學者，現就讀于哈佛大學 ─新英格蘭音樂學院雙學位項目。2022年他成功闖入舉世聞名的範．克萊本國際鋼琴比賽決賽，去年又摘得首屆妮娜．西蒙鋼琴比賽桂冠並在紐約卡內基音樂廳舉辦了個人獨奏會。

00後新生代的王雅倫(Serena Wang)目前就讀於茱莉亞音樂學院本科，曾與祖賓．梅塔、余隆和查理斯．迪圖瓦等著名指揮家合作，並在俄羅斯、芬蘭、義大利、瑞士、以色列 、美國、新加坡 、日本、中國大陸、臺灣和香港演出，已合作過的樂團包括中國愛樂樂團、香港管弦樂團、以色列愛樂樂團、紐約愛樂樂團、新加坡交響樂團、上海交響樂團和溫哥華交響樂團等。

音樂會重頭戲有被譽為十大小提琴名曲之一的布魯赫《g小調第一小提琴協奏曲》和聖桑著名的《動物狂歡節》。兩部浪漫派經典樂曲。布魯赫這部膾炙人口的小提琴名曲，感情豐富、浪漫抒情，深受人們的喜愛。演奏者康珠美（Clara-Jumi Kang）是印弟安納波里斯國際小提琴大賽首獎得主，是韓國繼鄭京和之後，最傑出、家喻戶曉的小提琴家。

因《動物狂歡節》中的《天鵝》段落讓人們認識聖桑，其實這部作品充分發揮出各種樂器獨特的音色和表現力，詼諧幽默地模仿出各種動物的形態，一定能給各年齡觀眾帶來豐富有趣的音樂盛宴。除了雙鋼琴和樂隊的演繹，此次的演出還配有旁白，由音樂大師伯恩斯坦的大女兒傑米．伯恩斯坦擔任。

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