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城市公益聯合會參加元宵花車大遊行 第二屆全美音樂天才公開活動總決賽圓滿落幕

紐約訊
2023城市公益聯合會主辦的第二屆「非凡音樂，成就天才」全美公開音樂才藝比賽，已於日前完滿閉幕。該會會長文敏頒發眾多獎杯給學生，以示鼓勵。
2023城市公益聯合會主辦的第二屆「非凡音樂，成就天才」全美公開音樂才藝比賽，已於日前完滿閉幕。該會會長文敏頒發眾多獎杯給學生，以示鼓勵。

城市公益聯合會訂於2月24日周六（正月十五），參加首屆在布碌崙八大道舉行的元宵花車大遊行，歡迎各界加入該會隊伍，以壯聲勢，並達到交流聯誼，共度佳節的雙重美好願景。

遊行活動由美國亞裔社團聯合總會主辦，得到華裔眾議員鄭永佳與市議員莊文怡等多位政府及民選官員的鼎力支持，並且獲得多個僑團力挺贊助。遊行隊伍自2月24日正午12時自七大道與62街開始，沿著七大道走至52街，然後轉進八大道，再沿著八大道步入61街。

2023年年底，由城市公益聯合會公益活動所主辦的第二屆「非凡音樂，成就天才」全美音樂天才公開活動總決賽，已在法拉盛市政廳舉行，並在競爭激烈的氣氛和歡呼聲中圓滿成功落幕，為華人社區帶來了一項難忘的年度音樂盛事。

上述音樂活動分組舉行，包括西洋樂器、東方樂器、古典音樂、流行音樂。參賽的學子們充滿自信和力量，勇於表現，盡情發揮，照亮舞臺，獲致臺下家長、師生與觀眾的一致掌聲鼓勵，學子同時獲得多個殊榮獎項的獎勵。主辦方特別感謝星級評審委員Cullan Bryant、林夏蒂、呂坤、平惠子、彭冠傑、陳至柔、馬蘭、美旋、房奕與Jenny Tsang的中肯點評，使得參賽者從中獲得不少啟發與激勵。

城市公益聯合會會長文敏表示，「主辦第二屆音樂比賽活動，為的是提高我們在美國的生活質量，陶冶藝術情操，給所有華裔優秀學生在未來的藝術人生裡，指出一條可行的努力方向，從而發光發熱，開拓美好前途，回饋社區。」

文敏會長亦衷心感謝城市公益聯合會董事局的信任，使得她深感責任重大，矢志要竭盡所能推動音樂活動，創作公平公義的藝術平台，為全美青少年的藝術生命，留下光彩奪目的一頁。於此同時，該會亦著力培養鍛鍊青年的領導能力和執行力，為社會培養藝術界的接班菁英。

城市公益聯合會網址: www.UrbanUnitedNYC.org，電話: (917) 807-3437，電郵: [email protected]

華裔 亞裔 布碌崙 法拉盛 眾議員

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