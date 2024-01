01月30日(週二):

● Tai Chi

太極(線下)

01月30日(週二)下午1點15分至2點15分

主辦:Queens Public Library

https://rebrand.ly/haz8503

01月31日(週三):

● Free Justin Timberlake Concert

賈斯汀·汀布萊克免費演唱會(線下)

01月31日(週三)晚上8點至9點

主辦:Ticketmaster

https://rebrand.ly/nshtrot

02月01日(週四):

● Culture Bridge: Celebrate Lunar New Year: The Beauty Of Korean Culture

文化橋樑:慶祝農曆新年:韓國文化之美(線下)

02月01日(週四)晚上6點至7點

主辦:Queens Public Library

https://rebrand.ly/a7izh9e

02月03日(週六):

● City Point Lunar New Year Celebration & Balloontopia Dragon Edition

城市點農曆新年慶典&傳統舞龍舞獅(線下)

02月03日(週六)上午11點至下午4點

主辦:City Point Brooklyn

https://rebrand.ly/6h4tbpf

● One Hundred Years Of Art: From Modern To Contemporary (Chinese Lecture Series)

穿閱藝術百年史:從現代到當代 (中文講座)(線下&線上)

02月03日(週六)上午10點30分至中午12點

主辦:Flushing Library

https://rebrand.ly/mkym20j

● Lunar New Year: Lantern Festival

親子 動手做燈籠(線下)

02月03日(週六)下午1點至4點

主辦:Flushing Library

https://rebrand.ly/dya6s27

● Lunar New Year 2024 Performance

2024年農曆新年演出(線下)

02月03日(週六)下午1點30分至2點30分

主辦:Queens Public Library

https://rebrand.ly/32xzrkw