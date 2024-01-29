國醫堂淺談腸易激綜合症的中醫治療

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」。

法拉盛 王子街39-07號「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。近期來「國醫堂」求治的病人中，腸易激綜合症的患者逐漸增加，患者腹痛、腹脹，時而大便稀溏瀉利，時而大便乾硬燥結，多發於中老年人，與情緒壓力關係密切。

中醫治療有見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，能痊癒，費用低的特點。腸易激綜合症屬於慢性腸道功能紊亂性疾病，臨床表現主要為腹痛、腹脹、腹部不適並反覆發作，並伴有排便乾結如顆粒，幾天一次大便；或大便稀薄一日數次；遷延日久，反覆發作，有的十餘年甚至數十年不癒；體質虛弱，從而埋下腸道進一步惡化的病根，令患者身心苦不堪言而無所適從。更令患者不解的是化驗檢查一切正常，令患者異常茫然而不知所措。就其病因病機，西醫學至今仍不十分清楚，認為是與免疫失調和遺傳因素有一定關係，對該病仍無從根本治癒。

腸易激綜合症歸類於中醫的「腸鬱」、「便秘」、「瀉痢」、「腹痛」、「脾約」、「鬱證」等疾病的範疇，中醫治療效果顯著。中醫學認為該病的病因無外乎外邪侵襲、飲食不節、情志失調、稟賦不足及久病臟腑虛弱所致，其中肝鬱氣滯，濕熱中阻是其主要原因。

中醫認為腸易激綜合症，其病位在腸；其根本在肝、脾、腎三臟的功能失調。因為人體飲食消化、吸收、轉化功能有賴於胃的和降、脾的運化、肝的疏泄、腎司二便及膽、小腸、大腸等臟腑功能的共同作用。但根據腸易激綜合症的臨床表現和誘發因素，發現情緒因素的影響最大。肝為將軍之官，不受遏鬱，主謀慮，主疏泄氣機，易為情緒所傷。古人有：「肝病必犯土，是侮其所勝也，克脾則腹脹，便或溏或不爽。」肝木氣機鬱滯，橫克脾土，肝脾不和誘發本病。 又有木性主疏泄，食氣入胃，全賴肝木之氣以疏泄而水穀乃化，肝失疏泄，氣機不調，腑氣通降不利，氣機運行受阻，腑氣不通，日久化熱則便秘腹痛。或鬱怒傷肝，肝氣鬱滯，克犯脾土，氣機不利，飲食難化，日久膠結，腸壁腐化故便中出現黏液腹瀉。

「國醫堂」對腸易激綜合症進行分型論治，分為：（一）肝鬱氣滯，升降失司。治宜：疏肝理氣，調理脾胃。（二）胃腸積熱，阻塞中焦。治宜：瀉熱除積，利腑通便。（三）陰虛腸燥，大便乾結。治宜：滋液養陰，潤腸通便。（四）脾腎陽虛，化不暢。治宜：溫腎健脾，化氣通便。（五）肺脾氣虛，氣不化水。治宜：補氣健脾，利水止瀉。

紐約法拉盛王子街39-07號「國醫堂」高級中醫診所有治療該病五十餘年臨床經驗，特別精治以下方面的疾病：1、經多方久治不癒的疑難痼疾。2、免疫、內分泌、神經、消化系統的疾病。3、病毒性疾病和癌症 。4、其他醫療體系無有效藥物治療的疾病。5、病人自覺非常痛苦但現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。6、中醫長壽養生：將人體內外組織結構和內臟各大功能系統年輕化，達到延年益壽長壽不衰的目的，將人類壽命延長至本該有的120歲以上。法拉盛王子街「國醫堂」抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務，電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354。