我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

國醫堂淺談腸易激綜合症的中醫治療

紐約訊
范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」。
范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」。

法拉盛王子街39-07號「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。近期來「國醫堂」求治的病人中，腸易激綜合症的患者逐漸增加，患者腹痛、腹脹，時而大便稀溏瀉利，時而大便乾硬燥結，多發於中老年人，與情緒壓力關係密切。

中醫治療有見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，能痊癒，費用低的特點。腸易激綜合症屬於慢性腸道功能紊亂性疾病，臨床表現主要為腹痛、腹脹、腹部不適並反覆發作，並伴有排便乾結如顆粒，幾天一次大便；或大便稀薄一日數次；遷延日久，反覆發作，有的十餘年甚至數十年不癒；體質虛弱，從而埋下腸道進一步惡化的病根，令患者身心苦不堪言而無所適從。更令患者不解的是化驗檢查一切正常，令患者異常茫然而不知所措。就其病因病機，西醫學至今仍不十分清楚，認為是與免疫失調和遺傳因素有一定關係，對該病仍無從根本治癒。

腸易激綜合症歸類於中醫的「腸鬱」、「便秘」、「瀉痢」、「腹痛」、「脾約」、「鬱證」等疾病的範疇，中醫治療效果顯著。中醫學認為該病的病因無外乎外邪侵襲、飲食不節、情志失調、稟賦不足及久病臟腑虛弱所致，其中肝鬱氣滯，濕熱中阻是其主要原因。

中醫認為腸易激綜合症，其病位在腸；其根本在肝、脾、腎三臟的功能失調。因為人體飲食消化、吸收、轉化功能有賴於胃的和降、脾的運化、肝的疏泄、腎司二便及膽、小腸、大腸等臟腑功能的共同作用。但根據腸易激綜合症的臨床表現和誘發因素，發現情緒因素的影響最大。肝為將軍之官，不受遏鬱，主謀慮，主疏泄氣機，易為情緒所傷。古人有：「肝病必犯土，是侮其所勝也，克脾則腹脹，便或溏或不爽。」肝木氣機鬱滯，橫克脾土，肝脾不和誘發本病。 又有木性主疏泄，食氣入胃，全賴肝木之氣以疏泄而水穀乃化，肝失疏泄，氣機不調，腑氣通降不利，氣機運行受阻，腑氣不通，日久化熱則便秘腹痛。或鬱怒傷肝，肝氣鬱滯，克犯脾土，氣機不利，飲食難化，日久膠結，腸壁腐化故便中出現黏液腹瀉。

「國醫堂」對腸易激綜合症進行分型論治，分為：（一）肝鬱氣滯，升降失司。治宜：疏肝理氣，調理脾胃。（二）胃腸積熱，阻塞中焦。治宜：瀉熱除積，利腑通便。（三）陰虛腸燥，大便乾結。治宜：滋液養陰，潤腸通便。（四）脾腎陽虛，化不暢。治宜：溫腎健脾，化氣通便。（五）肺脾氣虛，氣不化水。治宜：補氣健脾，利水止瀉。

紐約法拉盛王子街39-07號「國醫堂」高級中醫診所有治療該病五十餘年臨床經驗，特別精治以下方面的疾病：1、經多方久治不癒的疑難痼疾。2、免疫、內分泌、神經、消化系統的疾病。3、病毒性疾病和癌症。4、其他醫療體系無有效藥物治療的疾病。5、病人自覺非常痛苦但現代科學儀器檢測不出任何原因的疾病。6、中醫長壽養生：將人體內外組織結構和內臟各大功能系統年輕化，達到延年益壽長壽不衰的目的，將人類壽命延長至本該有的120歲以上。法拉盛王子街「國醫堂」抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務，電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354。

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」。
范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」。

法拉盛 檢測 癌症

上一則

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

下一則

蘇奧齊貝賽華人見面會 多民代到場支持

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
紐約市近來發生假違規罰單相關的新興詐騙手法。圖為車主獲得違規罰單。(本報資料照片)

小心紐約假罰單詐騙 車主破財、洩露個資

2024-01-26 06:16
近期不少讀者反應，華人買駕照現象在法拉盛愈演愈烈，教練也參與其中。(記者高雲兒／攝影)

華人找槍手考駕照趨勢大增 走線華人尤其多

2024-01-27 06:28
司徒秀默默為華埠種花20載，獲得表彰。(家屬提供)

紐約華埠「後花園」種花20載 華婦被譽「不為人知的英雄」

2024-01-27 11:33

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲