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一格文創「迎春納福」 1/27舉辦年度寫春聯聯誼活動

 紐約訊
一格文創書店以文會友，持續不定期舉行線上線下文化活動，與熱愛中華文化的各界文藝愛好者共享中華文化的美好。
一格文創書店以文會友，持續不定期舉行線上線下文化活動，與熱愛中華文化的各界文藝愛好者共享中華文化的美好。

一年一度，又逢迎春，一格文創書店於1月27日2024年開年之際，特邀文藝界名人張炳鋒、王孔源、武福生、候玉鵬四位書法家於紐約法拉盛義寫春聯，除了希望在開年帶給社區一派春意盎然的景象，亦希望海外中華子孫能續傳文化精華，除了在筆墨上能多有切磋長進外，更持續保有春聯賀喜的文化韻涵。

一格文創書店Eglance Bookstore創始人Kevin表示：有鑑於美東地區缺少一個集中華傳統文化與現代生活節奏有機融合的文化祥地，我們意在為華人社區為華人家庭實現文化需求，也為中美文化交流、中西文化融匯提供視窗，所以於紐約法拉盛市中心成立該一格文創書店，希望能對文化傳承有一些貢獻。該書店開業近三年來，提供不僅僅局限於各類書籍、辦公用品、兒童教具，還推出了筆墨紙硯等品種齊全、品質俱佳的文房用具，更具特色的是一些文創產品，例如非遺文創、故宮文創系列、博物館考古盲盒、焚香探源、榫卯積木、皮影剪紙等等，真可謂別具一格。一格文創還建了「讀書」、「書法繪畫」、「教育」、「一格好物」四個群，實現線上線下互動等等，廣受新老僑界的歡迎和支持。故在2024年之初，該書店為回饋各界的的熱愛，特邀四位知名的書法家替僑胞義揮春聯，為即將來臨的中國新年，獻上一份熱騰溫馨的文化好禮，一如唐人孟浩然如是說「田家占氣候，共說此年豐」。

去年活動當時，一位久居紐約的老僑胞鼓勵激動的表示，沒想到能看到在美國也能見到有那麼多年輕人集聚寫春聯，足見中華傳統文化的魅力。而另一位年輕的參與者亦表示：疫情期間長期宅居，讓我們有了一個靜下來省悟的機會，也促使我們愛上了修心養性的中國書法。另一位中年婦女也表示，新年到來，家門前能掛上親筆書寫的好春聯，中國年能過的更加喜氣，有好兆頭。這些佳評回饋都是讓一格文創書店更有信心為社區提供更好更完善的文化產品和交流祥地。 

一格文創書店希望與熱愛讀書的北美華人一起分享、交流讀書資訊，閱讀體驗，並會持續不定期舉行線上線下文化活動，專營中文暢銷書、字帖、課本；文房四寶；傳統文化產品；各式文具；兒童早教產品；各種潮玩等等。歡迎僑界蒞臨指教，文化切磋。地址：133-47 41st Ave, Queens, NY 11355，電話： (718) 358-2478，營業時間：每日 10am-7pm。

書店 書法 華人 法拉盛 疫情

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