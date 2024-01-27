飛龍超市隆重開幕 大型免費雙停車場酬賓實用好禮送

飛龍超市今日隆重開幕，敬備實用好禮，歡迎前往。

萬眾矚目及期盼下，法拉盛 「飛龍超市」將於今日（一月二十七日）上午十點舉行隆重開幕剪綵儀式，精彩舞獅助興。飛龍超市由華人超市 開創始祖指導經營，提供最新鮮且價優的瓜果、蔬菜、鮮肉、生猛海產等，以及琳瑯滿目、品項齊全的各地南北雜貨。飛龍超市自備大型免費雙停車場，不論僑胞是南來或北往，在寸士寸金的法拉盛購物，將不必再為罰單或找停車位而煩惱。飛龍超市準備了豐富且實用的玉米油及25磅裝米做為開幕酬賓好禮相贈，歡迎僑胞闔家前往共慶開幕。

法拉盛飛龍超市主體占地24,000呎、自備有75個停車位的免費大型停車位。因考慮到僑胞南來北往來自不同方向，飛龍超市特增加了大學點 BP加油站 旁近40個停車位，讓每位開車的僑胞都能舒適停車。入駐競爭激烈的法拉盛地區，飛龍超市自許企業勢將為地區帶來更加便捷的生活。在萬物齊漲的通膨，生活大不易的環境下，法拉盛飛龍超市特備最實用的贈品酬賓，誠意滿滿地為大家獻上：消費滿$80元，即送萬歲牌1加崙裝玉米油一瓶;消費滿$120，即送25加崙裝米一包; 消費滿$200，即送25加崙裝米二包;酬賓期間為:1/27,28,29三天，敬請把握。

法拉盛飛龍超市現代化賣場規劃，流暢舒適的購物動線，僑胞可輕鬆購得生活所需的青蔬、甜果、鮮肉、生猛海鮮及華人最愛的游水魚蝦，而琳瑯滿目、貨色充裕的各國各地雜貨美食，貨色齊全。寬敞的購物空間、一站式購物，將讓購物者充份享受真正先進的購物感受。在舒適與便捷下，更能一次輕鬆滿足所有購物需求。資金雄厚、財務穩定的飛龍超市集團，旗下有超市、倉庫、自有農場及購物中心等自置物業，齊全且穩定的貨源可確保來貨的供應、價格並以最佳品質為大眾把關，並做到社區 好鄰居的承諾保證。

飛龍超市法拉盛店地址：法拉盛大學點大道44-44號（44-44 College Point Blvd., Flushing, NY 11355，公車Q58慢車直達），電話：718-888-9488。