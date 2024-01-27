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新年圍爐火鍋 選用行銷世界50國的「塔牌」龍口粉絲

紐約訊
購買時請認明「塔牌」雙龍圖形商標及紅色微縮防偽標識，並由山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司監製生產，謹防假冒。
購買時請認明「塔牌」雙龍圖形商標及紅色微縮防偽標識，並由山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司監製生產，謹防假冒。

春節圍爐，火鍋成為家家戶戶餐桌上不可或缺的美味。而晶瑩光亮，纖細柔韌，爽滑可口的粉絲更是必備的配料。為滿足廣大消費者的需求，美東最大食品進口公司—森美進口公司，與山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司攜手，將歷史悠久、品質最為上乘的「塔牌」龍口粉絲呈現給大家。

目前市場上出售的一些劣質龍口粉絲，包裝仿冒「塔牌」，原料綠豆成分很少，一煮就爛。在此提醒消費者，在購買時請一定認準「塔牌」龍口粉絲「雙龍圖形」註冊商標，以及包裝上的ISO9001國際品質管理體系認證和HACCP國際食品安全體系認證標識，及上方的紅色微縮防偽標識，方為正牌山東中糧的高級產品，以保證食用安全。

「塔牌」龍口粉絲以綠豆、豌豆為主要原料，無任何添加劑，並將傳統的製作工藝和現代化設備相結合，科學配料，精細加工而成，產品富含澱粉、維生素等多種營養成分。

「塔牌」龍口粉絲晶瑩透明，絲條細勻，整齊柔韌，久煮不爛，口感滑爽，味道純正，素雅清淡，美味可口。該產品適用於火鍋、油炸、燉煮、熱烹、涼拌等，可與各種蔬菜、魚肉、禽蛋搭配，製作名貴中西佳餚及家常便菜，四季皆宜。該產品卓越的品質，獨特的口感，給您非凡的享受。

「塔牌」龍口粉絲已順利通過ISO9001國際品質管理體系認證和HACCP國際食品安全體系認證及BRC認證，先後獲得省優、部優、國優和國家品質金獎、中國農業博覽會金獎、國優產品復核金獎，並榮獲國際美食及旅遊協會授予的「金桂」獎。「塔牌」龍口粉絲是龍口粉絲中最知名的產品，深受海內外消費者的喜愛，在世界上被譽為「粉絲之王」。

森美進口公司本著讓消費者「選的舒心、買的開心、食的放心」的宗旨，將美味可口、品質第一的「塔牌」龍口粉絲，端上您的餐桌。

「塔牌」龍口粉絲已在全世界50多個國家和地區註冊，購買時請認准「塔牌」雙龍圖形商標及紅色微縮防偽標識，並由山東中糧粉絲雜豆進出口有限公司監製生產，謹防假冒。

美東總代理: 森美進口公司100 Summit Place, Jersey City, NJ 07305 Toll Free: 1-800-888-8228

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