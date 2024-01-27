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天一冷關節就痛 這樣做才能改善「老寒腿」

紐約訊
紐約百康仁德醫生集團的內科醫生包大士（Dashi Bao, MD, PhD）籲多做平緩運動控制體重、注意攝取維他命D及鈣質，有助防治老寒腿／骨性關節炎。
紐約百康仁德醫生集團的內科醫生包大士（Dashi Bao, MD, PhD）籲多做平緩運動控制體重、注意攝取維他命D及鈣質，有助防治老寒腿／骨性關節炎。

進入數九寒冬，不少年長的朋友就感到膝蓋酸脹不適、腿部僵硬。這就是我們常說的「老寒腿」的表現。為什麼天氣一冷，大家就覺得膝蓋疼？做好保暖就不痛嗎？

紐約百康仁德醫生集團的內科醫生包大士（Dashi Bao, MD, PhD）指出，「老寒腿」的專業名稱是骨性關節炎。它是指膝蓋關節之間的軟骨隨著年齡增長而磨損，關節液減少，甚至出現「骨頭磨骨頭」的情況，從而導致關節疼痛、僵硬，影響行動。天氣寒冷其實並不是骨性關節炎的誘因，但會刺激膝蓋周邊的血管，降低血液循環，從而加重疼痛、不適的症狀。

除了長者之外，容易受到「老寒腿」困擾群體包括：

更年期女性─由於女性在絕經後，雌激素水準會出現明顯下降。骨強度和關節軟骨營養也會減少，關節軟骨更容易出現磨損和退變。

肥胖人群─過高的體重會使得膝關節負荷增加，更容易出現膝關節軟骨損傷。

過度使用膝蓋的人群─例如運動員、重體力勞動者，或者平時運動過度、運動不當的人。

由於骨性關節炎是退行性疾病，所以不可能治癒，但我們可以延緩它的惡化。「老寒腿」患者可以口服非類固醇消炎藥，或注射類固醇，以達到消炎止痛的效果。患者還可以考慮注射骨膠原，以減輕關節軟骨的磨損。

包大士醫生提醒，大家應該在年輕的時候就做好「老寒腿」的預防。比如控制體重，注意攝取維生素D和鈣質。運動可以強健膝蓋周邊韌帶，從而保護膝蓋關節。民眾可以選擇平緩的運動，如穿著帶氣墊的鞋子行走、做瑜伽，或騎自行車，但不要過度跑跳或爬樓梯。

包大士醫生目前在百康仁德旗下的三家診所看診，地址：法拉盛友聯街（Union St）38-08號5A室，電話：（718）888-7907；地址：法拉盛凱辛娜大道（Kissena Blvd）42-66號，電話：（917）285-2780；地址：布碌崙61街745號1樓，電話：（718）333-5537。

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