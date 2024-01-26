美國ZK靈芝三萜油助抗流感及病毒重症

美國ZK靈芝三萜油起強免疫力，保健抗病輔助效果強！

冬季，流感 病毒肆虐仍在持續。人人皆知，提高自身免疫力 是抵抗病毒的最基本的保證。美國ZK靈芝三萜油，增強免疫力，增強人體單核巨噬細胞的吞噬功能，同時還能強化T 淋巴細胞功能，迅速提高免疫細胞活性，增強體力，幫助中老年人減少病毒感染機率，抵抗病毒侵犯，也因免疫力提高而減低重癌病發的雙重保健。

人體免疫系統分為「先天性（固有）免疫」和「獲得（適應）性免疫」，而打疫苗，或得疾病過後，得水痘，都屬於特異性免疫。免疫功能是免疫系統為身體提供的抵禦各種病原性和微生物外界干擾的一個多層次防禦系統，主要針對的是病毒、細菌、真菌等，此外免疫系統也具有對抗癌細胞 的功能。

研究顯示，下列因素會降低免疫力，應該避免：

1，大強度運動會導致免疫功能急劇降低15%-70%，至少持續6-9小時，因為，這時應激激素包括皮質醇和腎上腺素會急速升高，導致升高血壓和膽固醇水準，從而抑制免疫系統。因此，流感病毒肆虐期間，不要做高強度運動！尤其要避免健身房這種密閉空間進行的高強度長時間的運動！適度戶外休閒運動有利！大運動量對抵抗病毒百害無一利！

2，睡眠不足或者睡眠擾亂會導致免疫系統的內部紊亂，並增加感染病毒風險。因此，疫情 期間最忌諱晚上失眠 或熬夜傷身！每天應保證至少7-8小時有效睡眠。

3，過熱、過冷或缺氧都可導致免疫力下降。我們常說「注意保暖，別著涼」，就是這個道理！保護機體適合溫度，可避免病毒複製！而防流感病毒、防癌，安全有效提升自身免疫力，特別重要！

而目前我們已知：

1），碳水化合物的充足攝入能保證血糖的穩定，從而保持機體免疫應激反應能對付外界刺激的有效能力。

2），蛋白質的氨基酸是免疫更新、維持、增強的重要來源。因此，均衡的優質蛋白，不僅可以增強機體的抗感染能力，還能補充免疫球蛋白，強化免疫。

另外，多吃水果補充VC，而不是猛吃VC片補劑（因為過量會中毒危險！）

3），此外，疫情期間，積極補充「強化免疫製劑」對一些體弱多病的老人和兒童很重要！

美國ZK靈芝破壁孢子三萜類軟膠囊的推出，其內含成份可明顯增強人體單核巨噬細胞的吞噬功能，同時還能強化T 淋巴細胞功能, 迅速提高免疫細胞活性，不僅有效抵抗病毒侵犯程度，也可以防抗重症，增強體力；對於中老年人防止或減少病毒感染幾率，亦有相當的效果！

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