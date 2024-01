2/18普羅科菲耶夫的「彼得與狼」音樂會

Mind Sound Music school和Sunway Music Foundation等為「星星兒童」創造一個充滿愛、理解和歡樂的環境的音樂會。

一場期為「星星兒童」創造一個充滿愛、理解和歡樂的環境的「彼得與狼Peter & Wolf」音樂會,將於2/18 (星期日)4:30-6:00pm,假曼哈頓 American opera center 舉行。該音樂會結合了教育和娛樂的元素,期以提供一個沉浸式的音樂體驗,,讓聽眾(尤其是兒童)在享受音樂的同時,增長樂理知識和激發想像力,音樂家們並借此喚起各界對星星兒童的支持和關愛。

星星兒童是對自閉症(孤獨症)的關愛稱謂。自閉症兒童被稱為“,症病因不明,無特效藥,較難以治癒。很多教育機構的研究表示,星星兒童常常對音樂表現的強烈喜愛,且透過聆聽、或音樂活動的學習和參與能協助自閉兒發展社交、協調情感和行為。2/18由Mind Sound Music school和Sunway Music Foundation主辦,Good Creation協辦的一場為關懷星星兒童的「彼得與狼」 音樂會,該音樂會發起單位將從此音樂會開始,發展系列真正能夠給予星星兒童關注的活動。此次音樂會,主要演出由音樂密集兒童專案的音樂會獨奏家也是Sunway Music Foundation的創辦人:羅詩琦,協同歌劇 演員:南楓;小提琴演奏博士:妥姍蓉及鋼琴家戴偉等共同演出1,Musical story: Peter & Wolf;2,Can you feel the love tonight;3,Rossini cat;3,In the crowd of thousands。其中《彼得與狼》是一部由謝爾蓋·普羅科菲耶夫作曲的音樂童話。這個作品通過特定的樂器來代表故事中的不同角色,這種表現形式極大地豐富了兒童的聽覺體驗,使他們能夠通過音樂來識別和理解故事中的不同角色和情節,還能跟隨故事情節的發展,增強他們的想像力和故事理解能力。

此音樂會的主辦單位之一的Mind Sound Music school,是位於紐約的一所專培訓全方位音樂專長的綜合性藝術學校。該校亦是美國華人 首家與知名的施坦威(Steinway & Sons)合作的音樂學校並長期贊助和舉行公益演出。而小提琴家羅詩琦,在展開2024年全球演奏會之際,特別抽空親自參與此音樂會盛會,同樣希望通過音樂的力量,幫助星星兒童借音樂體驗到快樂和放鬆,同時也讓公眾更加瞭解和關注特殊兒童的世界。

欲知進一步音樂會票務/座位等詳情,請洽:212-748-9135,演出地點:American opera center (330 7th Ave 7th Floor, New York, NY 10001)。