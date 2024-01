龍年賞「龍」舞最有年味的春節舞蹈專場必看

如果聖誕節 少不了《胡桃鉗》,那舞龍舞獅則是獨屬於中國新年的保留節目。熱鬧的舞獅與動感十足的嘻哈街舞融合,中國傳統舞也能跳脫現代舞的意涵。打破舞種的界限,用精彩表演做引,與大家辭舊迎新!

美國舞蹈界 華人的驕傲

美國華人藝術界的中流砥柱、亞裔 美國人當代舞蹈主導力量的陳乃霓舞蹈團,曾被《紐約時報 》稱讚「有如生生不息的宇宙能量。 」舞團成立於1988年,是美國舞蹈界最受關注的、由亞裔女性領導的舞蹈團之一。連續20餘年在中國春節組織策劃富有中華文化特色的演出,為了響應日益高漲的群眾呼聲,陳乃霓舞蹈團2024新年舞蹈表演專場增加了不少場次,將為紐約、新澤西 、弗吉尼亞等多地的觀眾帶來激情飛揚的舞蹈盛宴。

現場音樂助演 特邀琵琶名家

在新澤西表演藝術中心( New Jersey Performing Arts Center )及豪斯托斯藝術文化中心( Hostos Center for Arts and Culture )的演出中,陳乃霓舞蹈團特別邀請了著名琵琶演奏家、曾被譽為琵琶界“南湯北劉」之一的湯良興,現場演奏中國音樂,呈現濃厚的傳統年味與團圓氛圍。湯良興曾獲「美國國家傳統藝術家大獎」 ,柯林頓總統親筆賀信,表彰其對美國多元社會文化的傑出貢獻。不同演出場地將邀請不同的嘉賓助陣,包括古箏演奏家孫薇、史穎舞蹈學校的學生舞者們等。

著名琵琶演奏家湯良興

品味中華文化 喜迎龍年祥瑞

上能騰雲駕霧、下能追波逐浪的龍,在中國傳統文化象徵吉祥、好運、成功。像甲辰龍年這樣的重要年份,當然需要特別的儀式感來慶祝!這次新年演出,舞團將呈現新年傳統保留節目的舞龍、將嘻哈元素與傳統舞獅結合的節目,為觀眾帶來新年平安順遂的祈願。此外,舞團將獻上一系列極具地域民俗風情的舞蹈,包括雲南孔雀舞、湖北連廂舞、京劇銀槍舞、蒙古舞……孔雀舞融入楊麗萍經典的編舞,透過細膩的動作展現孔雀在追逐與嬉戲中日常的優雅與靈動。全新節目《蒙古節慶( Mongolian Festivsal )》也將首演,靈感源自蒙古族歷史悠久的盛大節慶-那達慕。節目以熱情奔放的蒙古舞生動描繪草原上豐收的歡樂,展現游牧民族的瀟灑恣意。更有源自小橋流水的江南早春採茶、西北大漠絲綢之路、探索五行之中的「火」等豐富多樣的中華文化而創作的精彩節目。以舞姿丈量山河萬裡,聆聽現場演奏歡樂音樂,品味由南至北的風土人情,正適合全家人一同欣賞,熱鬧鬧過新年。親民票價只要$ 8—$30 !

演出詳情

1/27 (週六) 3 PM & 7 PM 及1/28 (週日) 3 PM

(晚間場次使用折扣碼「D RAGON 」享8折)

庫普弗伯格藝術中心Kupferberg Center for the Arts, Queens, NY

2/4 (週日) 4 PM

麥克萊恩社區中心McLean Community Center, McLean, VA

2/10 (週六) 2 PM 及2/11 (週日) 2 PM

新澤西表演藝術中心NJPAC, Newark, NJ

2/18 (週日) 3 PM 豪斯托斯藝術文化中心Hostos Center for Arts and Culture, Bronx, NY

2/25 (週日) 3 PM 法拉盛 市政廳Flushing Town Hall, Queens, NY

立即前往官網購票: www.nainichen.org/nextevent