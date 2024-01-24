我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌二度缺席提審 當庭認罪機率小

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？

紐約慈濟歲末祝福 蔬食共善迎福慧年

紐約訊
慈濟基金會紐約分會將舉辦社區歲末祝福，會後將有春節蔬食園遊會，敬邀闔家歡喜迎龍年。
慈濟基金會紐約分會將舉辦社區歲末祝福，會後將有春節蔬食園遊會，敬邀闔家歡喜迎龍年。

中國農曆年即將到來，慈濟基金會紐約分會預訂1月28日在法拉盛20小學(P.S. 020 John Bowne)舉辦社區歲末祝福，邀約社區大眾相聚，虔誠點傳心燈，共同祈求天下無災無難；祈福會後將有春節蔬食園遊會，敬邀闔家歡喜迎龍年。今年活動將從早上10:30到下午2:00。

慈濟證嚴上人每逢歲末都會將當年的版稅收入分成一個個紅包，在全球各地舉辦歲末祝福時與有緣人分享；每個紅包都由各地志工親手趕製，價值有限、卻是祝福無窮，謹此對社區善心大德長期護持聊表感恩。

祈福會後，春節蔬食園遊會歡喜登場，當天將提供十餘道具有中國各地方風味的素食年菜，並由與會大眾現場票選金牌主廚，義賣所得將全數納入慈濟基金會紐約分會善款，環保護生、捐款行善。現場另有中華童玩、趣味造型拍照、春聯製作及書法揮毫等中華民俗攤位，年味十足。

一如往例，今年歲末祝福喜迎「竹筒回娘家」，敬邀社區大眾將請領的慈濟竹筒攜帶到現場，志工將彙集竹筒裡每一分捐款，幫助需要的人，點滴愛心匯聚成無量功德海。

慈濟紐約分會歲末祝福訊息如下：

日期：2024年1月28日，10:30AM-2:00PM

地點：P.S. 020 John Bowne

142-30 Barclay Avenue, Queens, NY 11355

詳情請洽慈濟紐約分會718-8880866。

法拉盛 書法

上一則

9位民主黨州長聯合致信拜登 要14億援助應對無證客危機

下一則

布碌崙男冒用身分 銀行取款逾1萬遭通緝

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲