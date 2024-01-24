環球銀行布碌崙分行隆重開業 環球銀行布碌崙分行隆重開業

環球銀行布碌崙分行日前隆重開幕，現場冠蓋雲集。

環球銀行布碌崙 分行於1月18日正式隆重開張。該分行位於77街和18大道，距離D車地鐵站 僅7分鐘。隨著布碌崙賓臣墟地區幾年來的發展和亞裔 定居數的逐漸增加，該地區對於多種語言和多元化的銀行服務要求也日益增高。而環球銀行布碌崙分行的開張正好能滿足當地的要求。開業當天環球銀行董事和高級管理人員與社區領袖及多名民選代表一同主持開業典禮。

為慶祝新分行開張，環球銀行特別推出高息九個月定期存款證以酬謝社區各界人士的支持。九個月定存適用於個人及商業用戶，個人只需存入$1,500開設個人支票 帳戶；商業客戶只需存入$3,000開設新商業支票帳戶即可享5.30%年溢率的九個月定期存款優惠(定期存款最低存款額為$5,000)。此優惠適用於環球銀行各分行。環球銀行表示，以上優惠有以下條件及限制：年溢率按2023年12月8日公布，要賺取5.30%年溢率客戶必須開設一個全新的環球銀行主要支票帳戶；個人客戶存入最少$1,500.00及商業客戶為$3,000.00。定期存款帳戶必須存入最少$5,000.00。所有存款必須為全新資金。若在存款期間提早解約，將會被收取罰款。若主要支票帳戶未能維持六個月將會收取提早取消帳戶費用。

環球銀行成立於2007年，由紐約當地華人出資成立，其運營團隊由一群經驗豐富專業人士組成，致力於為工作居住在大紐約的個人、專業人士及商家提供全面的銀行產品及服務。

環球銀行是一家為個人及商業提供全面多元化服務的銀行，存款有聯邦存款保險(FDIC Deposit Insurance) 。現有銀行業務包括：支票帳戶，儲蓄帳戶，定期存款，商業樓宇貸款 ，個人房屋貸款，以及信用狀。環球銀行提供的服務有：六天營業(周日休息)，24小時自動櫃員機，保管箱，各類退休帳戶，美國國內及國際電匯，和個人及商業「網上銀行」服務。環球銀行所有分行及辦事處均有能講多種語言的職員，主要資料都以中、英文書寫。

環球銀行紐約唐人街總行位於8 Catherine St, New York, NY 10038，電話：(212) 991-6666；布碌崙分行位於7719 18th Ave., Brooklyn, NY 11214，電話：(929) 536-9988。有關環球銀行信息及詳細服務及金融產品項目，請瀏覽該行官網：www.globalbankny.com。