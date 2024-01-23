秋冬提升美麗自信好時機 任安慎整型美容為您量身訂造

任安慎整型美容年終酬賓，所有項目皆有優惠，黃思宜(左)、任安慎(右)兩位醫師為您做嚴實的把關與妥善的計畫，讓您自信耀眼。

時序進入冬季，也正是養膚養生、雕塑身形的最好時機。冬季進行手術的好處是因為這個季節的氣溫較低，手術後的恢復期會比較舒適。此外，冬季也是人們穿衣服較多的季節，可以更容易地隱藏紅腫、瘀青等暫時性的恢復期。整型手術是一個嚴肅的決定，需要仔細考慮，任安慎整型美容提醒僑胞，如果您正考慮進行整型手術，請務必與持有整型專科執照的合格正規醫師進行諮詢，避免因收費便宜而誤信坊間偏方而造成皮膚、身體部位組織的生理傷害而得不償失。

秋冬季節乾燥，也正是肌膚大量深層補水滋潤的需求旺季，日前FDA 唯一批准的第一款Skinvive水光針正可為僑胞提供注射診治乾燥缺水的肌膚，使您肌膚水潤有彈性。由於Skinvive是一種醫療美容項目，它不同於市面上已有的水光針，需由醫生親自注射，也就是利用極細小的針頭將有助於肌膚的小分子玻尿酸（HA）均勻地注入肌膚深層，做到水嫩透白的快速補水效果，使肌膚水潤、細緻有光澤。該項目應由醫師針對個人膚況而定，每次注射後可維持半年左右，維持時效仍會依據個人的膚況、體質和生活習慣而有些許差異。其他面部整型項目如提眉、去眼袋、超聲刀、抽脂等也是秋冬整型的熱門選項，歡迎預約諮詢並及早安排。

專精頭頸面部整型手術的任安慎整型美容是由任安慎、黃思宜兩位醫師共同主理。任醫師一直以來執教常春藤 大學的醫學院，專業耐心的服務贏得社區優良口碑。

任安慎醫師是法拉盛華人 地區唯一的頭頸面部整形醫生（Facial Plastic Surgen）榮獲2015紐約華人社區唯一授權玻尿酸、肉毒桿菌注射具資格指導培訓其他醫師，也是紐約華人地區最早推出PRP（富含血小板纖維蛋白注射）、電波拉皮（Ultherapy）、溶脂針（Kybella）的整型診所。

任醫師精通華語、英語，對亞洲人手術有特別研究，諸如提眉、雙眼皮及眼袋整型手術、額、面部、頸部拉皮、鼻型整治、面部抽脂、下顎塑型手術、耳朵整型等手術及非手術性治療，包括Botox注射除皺紋、瘦臉，以玻尿酸注射美化唇部、隆鼻、豐唇、豐臉頰、法令紋、夫妻宮、頸部皺紋、面部抽脂、削骨等。

黃思宜醫師專精身體及手部各項手術，免費諮詢，精通國、粵、英語，接受各類保險 。拉盛診所新址：38-08 Union St., #3E, Flushing, NY11354，電話:718-670-0006。各類眾多美容手術前後對比照片請閱: www.albertjenmd.com