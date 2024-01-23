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國泰銀行推出新春定存優惠，與您歡慶龍年來臨

紐約訊
鍍金招財金龍禮品數量有限，請親臨國泰銀行分行查詢如何獲取。
鍍金招財金龍禮品數量有限，請親臨國泰銀行分行查詢如何獲取。

國泰銀行喜迎新春，推出限時定存優惠。即日起至2024年2月12日，以新資金開立6個月期的個人或商業定存帳戶，即享高達5.20%優惠年利率（Annual Percentage Yield），兼獲贈限量版鍍金招財金龍一隻。

定存開戶金額為$50,000至$99,999.99的帳戶可獲享5.00% APY，而開戶金額為$100,000或以上的帳戶則可獲享5.20% APY。國泰銀行副總裁兼市場部經理Diana Yang表示：「新春定存優惠已成為國泰銀行富有標誌性的活動，我們每年都會為尊貴的客戶專門設計一份獨一無二的生肖禮品。」

Diana Yang續稱，今年的鍍金招財金龍腳踏祥雲、懷抱元寶；祥瑞之氣與財富之氣交織，代表著整年都有好運氣！而且每隻都刻有獨一無二的序列號，是不可錯過的珍藏品。

要獲享優惠年利率，定存帳戶中的最低結餘必須與該定存帳戶的開戶金額相同。提前取款會或可能會被收取罰款。費用可能會減少帳戶的收入。每個符合資格的帳戶、家庭或企業僅限獲贈一隻鍍金招財金龍。上述年利率於2024年1月8日起生效，國泰銀行保留隨時更改的權利。優惠有條件及條款限制。

國泰銀行是國泰萬通金控（納斯達克股票代碼：CATY）的附屬公司，透過美國的九個州以及香港分行及北京、上海和台北的代表處提供廣泛的金融服務。國泰銀行於 1962 年成立，旨在支持洛杉磯不斷發展的華裔社群，在過去的半個世紀裡，國泰銀行與客戶攜手擴張和發展，向他們提供必需的工具和服務，助他們實現目標。

更多詳情，請瀏覽cathaybank.com。FDIC 保險保障範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

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