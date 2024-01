01月24日(週三):

● New York Boat Show

紐約船展(線下)

01月24日(週三)至01月28日

主辦:New York Boat Show

https://rb.gy/b717xi

01月25日(週四):

● Stargazing

觀星會(線下)

01月25日(週四)晚上6點至7點

主辦:Marsha P. Johnson State Park

https://rb.gy/ioq0o1

● String Art Snowflake

雪花弦藝術學習會(線下)

01月25日(週四)晚上6點至7點

主辦:Queens Public Library

https://rb.gy/2frzu2

01月26日(週五):

● Robots And Amazing Inventions

機器人與驚人的發明(線下)

01月26日(週五)下午3點30分至5點

主辦:Queens Public Library

https://rb.gy/zx3woq

01月27日(週六):

● Lunar New Year: Celebrating the Year of the Dragon

陳乃霓舞蹈團新年專場巡演(線下)

01月27日(週六)下午3點和晚上7點

主辦:Kupferberg Center for the Arts

https://rb.gy/9xx3lb

● Celebrate Lunar New Year! Flower Arrangements By Anna Kao

為慶祝新年做準備!Anna Kao的花藝課程(線下)

01月27日(週六)下午2點30分至4點

主辦:Queens Public Library

https://rb.gy/03fdav

01月28日(週日):

● Reel Impact Series: "Despicable Me"

家庭志願 - 影響力系列:「卑鄙的我」(線下)

01月28日(週日)上午10點至12點

主辦:Only Make Believe

https://rb.gy/1vpshw