我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看選舉年 華美銀行董事長吳建民：美中關係恐惡化

長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動

王嘉廉社區醫療中心舉辦最新版新冠疫苗流感疫苗免費接種活動

紐約訊
王嘉廉社區醫療中心舉辦最新版新冠疫苗和流感疫苗免費接種活動。
王嘉廉社區醫療中心舉辦最新版新冠疫苗和流感疫苗免費接種活動。

王嘉廉社區醫療中心將於1月31日（星期三）舉辦社區免費流感疫苗及最新版新冠疫苗接種活動，為18歲及以上的無醫療保險或醫療保險保額不足人士提供最新版莫德納新冠疫苗及流感疫苗，該免費接種活動定於皇后區法拉盛40路131-72 號5樓。

隨著流感季節的來臨，新冠疫情也開始出現明顯上升趨勢，社區民眾尤其是老年人群體，應注意做好防護，維護自身的健康。及時接種流感及最新版新冠疫苗可有效預防疾病及感染後引起的相關併發症，在保護民眾健康方面發揮著至關重要的作用。

此次社區疫苗接種活動面向18歲及以上的無醫療保險、或醫療保險保額不足人士。我們鼓勵所有符合接種資格的人士積極參加，通過該活動及時施打流感及新冠疫苗，儘早獲得有效防護。

王嘉廉社區醫療中心最新版新冠疫苗及流感疫苗接種活動訂於1月31日（星期三）上午10時至下午4時，在皇后區法拉盛40路131-72 號5樓進行。疫苗接種活動均須提前預約。歡迎致電醫療中心社區疫苗接種熱線：（646）984-4292 預約或瞭解詳情。熱線開放時間為星期一至五上午9時至下午5時。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。欲瞭解更多信息，請瀏覽網頁https://www.cbwchc.org。

流感疫苗 醫療保險 皇后區 法拉盛 曼哈頓

上一則

MTA試點裝設月台柵欄 防跌落地鐵軌道

下一則

2024皇后區夜市擴大規模 接受攤商報名

熱門新聞

年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35
班森賀有兩名華裔輕信網友遭騙，其中一人被騙10萬元。圖為示意圖。(美聯社)

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

2024-01-17 06:23

超人氣

更多 >
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了
「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了

「仙劍4」女配挨批太醜、沒靈氣… 本尊道歉：對不起醜到大家了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭