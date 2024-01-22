王嘉廉社區醫療中心舉辦最新版新冠疫苗流感疫苗免費接種活動

王嘉廉社區醫療中心舉辦最新版新冠疫苗和流感疫苗免費接種活動。

王嘉廉社區醫療中心將於1月31日（星期三）舉辦社區免費流感疫苗 及最新版新冠疫苗接種活動，為18歲及以上的無醫療保險 或醫療保險保額不足人士提供最新版莫德納新冠疫苗及流感疫苗，該免費接種活動定於皇后區法拉盛 40路131-72 號5樓。

隨著流感季節的來臨，新冠疫情也開始出現明顯上升趨勢，社區民眾尤其是老年人群體，應注意做好防護，維護自身的健康。及時接種流感及最新版新冠疫苗可有效預防疾病及感染後引起的相關併發症，在保護民眾健康方面發揮著至關重要的作用。

此次社區疫苗接種活動面向18歲及以上的無醫療保險、或醫療保險保額不足人士。我們鼓勵所有符合接種資格的人士積極參加，通過該活動及時施打流感及新冠疫苗，儘早獲得有效防護。

王嘉廉社區醫療中心最新版新冠疫苗及流感疫苗接種活動訂於1月31日（星期三）上午10時至下午4時，在皇后區法拉盛40路131-72 號5樓進行。疫苗接種活動均須提前預約。歡迎致電醫療中心社區疫苗接種熱線：（646）984-4292 預約或瞭解詳情。熱線開放時間為星期一至五上午9時至下午5時。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓 和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。欲瞭解更多信息，請瀏覽網頁https://www.cbwchc.org。