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西摩律師事務所50多年的專業經驗 專精各類意外傷害未賠償不收費

紐約訊
西摩律師事務所50多年的辦案經驗為無數客戶爭取到最大權益。
西摩律師事務所50多年的辦案經驗為無數客戶爭取到最大權益。

西摩大律師是一家專門處理意外傷害事故的律師樓，有50多年的辦案經驗，無論是跌倒受傷、車禍意外、危險品受傷、誤診誤醫還是建築受傷，他們都有豐富的經驗和專業的團隊，為客戶爭取最大的賠償。西摩大律師樓未獲賠償不收分文，嚴重受害者可去醫院或府上面談。

華人經理Chuck表示，西摩律師事務所有著多位資深的律師，律師對於任何案件都是事必躬親，親力親為，為客戶最大限度的保護他們的隱私，並爭取最大的權益。他強調很多時候許多華人由於語言的障礙，對美國法律的認知不足，本著多一事不如少一事的原則，往往在意外發生時，完全忽略了自身權益，讓身心都受到了不公平的對待。在美國無論新舊移民他們和公民都享有同樣的權利。他希望可以華人在任何意外或事故發生之時，都要勇敢的站出來，通過西摩律師專業的法律經驗來爭取自己的權益。

西摩大律師專精車禍車禍腦部受傷、脊椎受傷、人體傷害、行人、自行車、卡車、滑倒事故、跌倒事故。免費安排拖車、修車、醫療服務。在過往的50多年已經幫助了無數的客戶成功索賠超過百萬元以上案例，他們提供24小時全天候服務，只要撥打電話或線上預約，就可以免費評估案件。如果您或您的親友在工作或生活中遭遇了任何形式的意外或事故，請不要猶豫，立即聯繫西摩大律師，讓他們為您提供最專業、最有效、最公正的法律服務。西摩律師樓的辦公室熱線：212-532-1973，24小時國語熱線：917-412-3377.他們有著最親切的專業人員隨時為您提供法律諮詢。公司地址：274 Madison Ave, Suite 402, New York, NY 10016（介於39與40街之間）。

華人 移民

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