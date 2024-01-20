我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

矽谷華裔谷歌工程師命案 死者剛買200萬獨棟屋 鄰居現身說法

紐約雲頂世界一月每賺取100積分有機贏取Lexus凌志房車

紐約訊
紐約雲頂世界一月幸運抽獎的Lexus（凌志）IS350房車。體驗全新裝潢RW Prime頂級餐廳享用主廚中西餐單美味佳餚。
紐約雲頂世界一月幸運抽獎的Lexus（凌志）IS350房車。體驗全新裝潢RW Prime頂級餐廳享用主廚中西餐單美味佳餚。

紐約市唯一賭場─紐約雲頂世界（Resorts World New York），為客人提供無與倫比的博彩及娛樂體驗。兩個賭區樓層擁有逾6,500部最受歡迎的老虎機及電子賭桌遊戲，一定能找到您最喜愛的選擇。紐約雲頂賭場一月推出凌志（Lexus）房車獎賞活動，凡在任何老虎機或電子賭桌玩樂每賺取100積分將獲得一張抽獎券！每週一使用霓虹燈自助服務機贏取額外機會。每週日賺取雙倍抽獎機會！在賺取積分當天到2樓任何老虎機領取抽獎券。並可在1月27日（星期六）下午4時開始到360酒吧前的抽獎箱投入所有抽獎券！即可參加當天下午4時至晚上8時的汽車大抽獎，有機會贏得全新凌志（Lexus）IS350房車或$1,000現金，賺取積分越多抽獎機會更多。

紐約市雲頂世界是紐約市首家，也是唯一賭場，每年為逾1,000萬位客人提供博彩和娛樂體驗。全新尖端賭桌遊戲提供新鮮博彩體驗，還有華裔賓客最喜愛的使用真牌派發的電子百家樂賭桌外，21點、輪盤、骰寶等賭桌遊戲體驗。「百樂會」裝潢華麗，給予雲尊會員私人的博彩空間，免除了與他人對賭的麻煩，更為貴賓設置雅座供應咖啡飲品，設出納櫃檯提供更多便利。

雲頂賭場全新裝潢重新開放的RW Prime頂級餐廳體驗美味佳餚，享用主廚全新中西美食菜單，無論是鮮味的中式龍蝦春捲或是各種西式優質乾熟認證黑安格斯牛肉，您一定能嚐到最喜歡的美味。品嚐精心手工調製雞尾酒配上任何餐點更是相得益彰。還有特色甜點及餐後飲品，頂級體驗不容錯過。

此外，好友麵館裝潢雅緻，供應令人食指大動的柱侯牛腩麵、辛辣美味的喇沙麵、港式風味的雲吞麵和回味無窮的明爐燒味，包括越南及馬來西亞的風味美食等。融合中西特色小食的美食廣場，提供各式各樣的美味選擇。

位於JFK機場附近的紐約市雲頂世界全新Hyatt Regency凱悅酒店擁有366間寬敞典雅客房及34間豪華套房，地理位置優越，非常適合商務及休閒旅客。超大豪華套房設有小廚房及獨立起居空間，讓入住人客有賓至如歸的感覺。而別緻的典雅客房提供可俯瞰城市天際線的落地窗，讓您擁有最超凡的住宿享受。這裡的Sugar Factory餐廳、新賭區及名廚餐廳將讓賓客享受難忘的佳餚及玩樂體驗。

雲頂世界賭場地址：110-00 Rockaway Blvd., Jamaica, NY 11420，駕車貴賓可使用戶外免費停車場或室內付費停車場，歡迎瀏覽中文網頁：RWNewYork.com/Chinese查看最新活動訊息。

紐約市 越南 咖啡 華裔 JFK

上一則

現代IONIQ 6榮獲2024年EV Pulse網站編輯選擇大獎

下一則

西摩律師事務所50多年的專業經驗 專精各類意外傷害未賠償不收費

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴

細節披露…矽谷華裔谷歌工程師毆妻致死 被重罪起訴
矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法

矽谷華裔谷歌工程師命案 記者直擊現場 鄰居現身說法
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴
谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元

谷歌華人工程師命案 死者曾是中國吉林省理科狀元