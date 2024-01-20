范樹國教授談慢性疲勞綜合症的中醫治療
法拉盛王子街39-07《國醫堂》中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專家代表。范樹國被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。兩位同時是著名的老中醫、主任醫師和中醫學教授，從事中醫工作五十左右，臨床經驗極為豐富。在美國創辦紐約法拉盛《國醫堂》高級中醫診所。范樹國中醫學教授介紹說，慢性疲勞綜合症也稱為肌痛性腦脊髓炎。屬於西醫病名，病可分輕重緩急不同。輕者常稱為一般亞健康疾病；重者屬於中醫「虛勞病」範圍。該病常指長期的嚴重自覺疲勞。一是不可證實的身體或心理原因，二是沒有實驗室檢測出的客觀異常報告。只是患者表現出無比痛苦。原因不明的疲勞持續6個月以上稱之為慢性疲勞綜合症。有時，患類似於病毒感染期間或之後出現的疲勞症狀。慢性疲勞綜合症的病因主流醫學盡管經過大量研究，到目前為止，病因仍然不明。迷霧重重爭議不斷。不管怎樣都只是患者表現出真切的極度疲勞症狀。除自覺嚴重疲勞外，可見短期記憶力減退或者注意力不能集中；咽痛；淋巴結痛；肌肉酸痛；不伴有紅腫的關節疼痛；頭痛；睡眠後精力不能恢覆；嚴重或加重時伴抑郁症或者纖維肌痛的重疊症狀。慢性疲勞綜合症類似於中醫學的「虛勞」、「勞倦」、「百合病」範圍。臟腑氣血津液虧虛、外邪，情志、飲食失宜，皆可致勞損。虛勞病可概括為勞力、勞神、房勞三個方面。隨著近年來現代人生活環境，生活方式的改變，工作節奏加快、心理壓力加大、夜生活過多、勞逸失宜、房勞過度等增加，慢性疲勞綜合症發病率日趨增高。發病與心、肝、脾、腎功能失調有關。心主神明，勞神過度，耗傷心血，則精神恍惚、注意力不集中、失眠、健忘、精神疲憊。腎藏精主骨生髓，腎精充足，則體健志堅，身體行動靈活，思維靈敏。腎精不足，腦髓不充，可導致頭暈頭痛、耳鳴目弦、腰酸膝軟、四肢無力、健忘。肝主筋，主運動，故為罷極之本；肝郁脾虛，氣機升降失常則噯氣、食欲不振，煩躁易怒。脾主四肢，主運化；脾氣虛弱運化功能失常，水谷精華不能營全身及四肢肌肉，則見疲倦虛弱；不能運化水濕，則水濕侵淫肌肉關節，則身體疲憊不堪，疼痛不已。五臟生克制化，一臟虛損常累及他臟，出現全身症狀。因此，慢性疲勞綜合症症狀表現雖涉及五臟六腑功能低下，有的則出現濁邪留滯，形成痰瘀，臨床亦可見到不少因虛致實的醫療案例。治療以補虛為主輔以瀉實為原則，以中醫理論進行分型論治：1、脾脾氣虛，中氣不足。治宜：健脾養肺，補中益氣。 2、肝血失養，心血不足。治宜：生血養心，通經活絡。 3、肝腎陰虛，筋脈失養。治宜：滋養肝腎 ，強筋壯骨。4、脾腎陽虛，氣化失常。治宜：壯陽補腎，溫陽化氣。5、陰陽兩虛，正氣衰竭。治宜：陰陽雙補，扶正救衰。法拉盛王子街《國醫堂》抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。
電話：929-607-3738，診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，網址: www.guo-yl-tang.com（欲了解詳情請上本網站查詢）
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