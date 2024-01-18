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从龙年到龙年 纽约爱乐中国新年音乐会"龙"重上演！

【紐約訊】
2023年余隆执棒纽约爱乐乐团中国新年音乐会，现场座无虚席 摄影Chris Lee
2023年余隆执棒纽约爱乐乐团中国新年音乐会，现场座无虚席 摄影Chris Lee

纽约爱乐乐团中国新年音乐会

2024年2月20日（周二）晚7:00

林肯中心大卫·葛芬音乐厅（David Geffen Hall）吴蔡剧场（Wu Tsai Theater）

地址：10 Lincoln Center Plaza, New York, NY 10023

余隆，指挥

康珠美 Clara-Jumi Kang，小提琴

薄克雷 Clayton Stephenson，钢琴

王雅伦 Serena Wang，钢琴

杰米·伯恩斯坦 Jamie Bernstein，旁白

音乐会曲目：

梁皓一 《月之序曲》（世界首演）

布鲁赫 《g小调第一小提琴协奏曲》

周天 《创见》选段（纽约首演）

圣桑 《动物狂欢节》

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首创于2012年的纽约爱乐乐团中国新年音乐会已经走过“一轮”的岁月，第二次迎来了龙年！经过 12 年的积淀，这一盛典已成为纽约各界人士趋之若鹜的新春派对。指挥家余隆也将再次执棒，带领多位闪耀世界的亚裔音乐人登台，喜迎龙年！

今年的音乐会都有哪些亮点呢？

2023年余隆执棒纽约爱乐乐团中国新年音乐会，现场座无虚席 摄影Chris Le...
2023年余隆执棒纽约爱乐乐团中国新年音乐会，现场座无虚席 摄影Chris Lee

两位中国作曲家

本次音乐会，纽约爱乐乐团选择了两首由青年华人作曲家创作的乐曲，分别为来自梁皓一的《月之序曲》(Lunar Overture)及周天的《创见》(Transcend) 选段。

梁皓一被《南华早报》赞誉“以成熟作风，增强电影魔力的作曲家”，作品包括史上最卖座的非英语电影《长津湖》、《红海行动》、《紧急救援》，还有Disney+的剧集《梅艳芳》和《远大前程》等。此次余隆将指挥纽约爱乐乐团共同带来其最新作品《月之序曲》(Lunar Overture) 世界首演。

作曲家周天先后毕业于上海音乐学院附中、柯蒂斯音乐学院、茱莉亚音乐学院、南加州大学。《华尔街日报》评价“他的管弦乐作品完成了两件重要的事情：它们提醒我们如何从从前到达现在，并通过向那些可能已经被遗忘的贡献者致敬来延续历史。”此次演出的曲目《创见》(Transcend) 由美国13个交响乐团联合委约，为洲际铁路建立150周年而作。

两位钢琴新星

郎朗、王羽佳、张昊辰等优秀的中国钢琴家都曾登上过这个备受瞩目的舞台，这次纽约观众又迎来两位冉冉升起的钢琴新星，分别出生于 1999 年和 2004 年。

薄克雷 (Clayton Stephenson)
薄克雷 (Clayton Stephenson)

有着一半华人血统的薄克雷 (Clayton Stephenson) 出生在纽约市的布鲁克林，7岁开始学钢琴，10岁进入茱莉亚预科学校，曾入选郎朗国际音乐基金会青年学者，现就读于哈佛大学 - 新英格兰音乐学院双学位项目。2022 年他成功闯入举世闻名的范·克莱本国际钢琴比赛决赛，去年又摘得首届妮娜·西蒙钢琴比赛桂冠并在纽约卡内基音乐厅举办了他的独奏会。

王雅伦 (Serena Wang)
王雅伦 (Serena Wang)

00后新生代的王雅伦 (Serena Wang) 目前就读于茱莉亚音乐学院本科，曾与祖宾·梅塔、余隆和查尔斯·迪图瓦等著名指挥家合作，并在俄罗斯、芬兰、意大利、瑞士、以色列、美国、新加坡、日本、中国大陆、台湾和香港演出，已合作过的乐团包括中国爱乐乐团、香港管弦乐团、以色列爱乐乐团、纽约爱乐乐团、新加坡交响乐团、上海交响乐团和温哥华交响乐团等。

两部浪漫派经典

音乐会的重头戏莫过于两部浪漫派经典：被誉为十大小提琴名曲之一的布鲁赫《g小调第一小提琴协奏曲》和圣桑著名的《动物狂欢节》。

康珠美（Clara-Jumi Kang） 摄影 Marco Borggreve
康珠美（Clara-Jumi Kang） 摄影 Marco Borggreve

布鲁赫的这部脍炙人口的小提琴名曲，感情丰富、浪漫抒情，深受人们的喜爱。演奏者康珠美（Clara-Jumi Kang）是印第安纳波利斯国际小提琴大赛首奖得主，是韩国继郑京和之后，最杰出、家喻户晓的小提琴家。

很多人知道圣桑就是因为《动物狂欢节》中的《天鹅》段落，其实这部作品充分发挥出各种乐器独特的音色和表现力，诙谐幽默地模仿出各种动物的形态，一定能给各年龄观众带来丰富有趣的音乐盛宴。除了双钢琴和乐队的演绎，此次的演出还配有旁白，由音乐大师伯恩斯坦的大女儿杰米·伯恩斯坦担任。

从龙年到龙年

纽约爱乐中国新年音乐会"龙"重上演！

2 月 20 日 仅此一场

快行动起来吧！

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