紐約慈濟歲末祝福 蔬食共善迎福慧年

慈濟基金會紐約分會將舉辦社區歲末祝福，會後將有春節蔬食園遊會，敬邀闔家歡喜迎龍年。

中國農曆年即將到來，慈濟基金會紐約分會預訂1月28日在法拉盛 20小學（P.S. 020 John Bowne）舉辦社區歲末祝福，邀約社區大眾相聚，虔誠點傳心燈，共同祈求天下無災無難；祈福會後將有春節蔬食園遊會，敬邀闔家歡喜迎龍年。今年活動將從早上10:30到下午2:00。

慈濟證嚴上人每逢歲末都會將當年的版稅收入分成一個個紅包，在全球各地舉辦歲末祝福時與有緣人分享；每個紅包都由各地志工親手趕製，價值有限、卻是祝福無窮，謹此對社區善心大德長期護持聊表感恩。

祈福會後，春節蔬食園遊會歡喜登場，當天將提供十餘道具有中國各地方風味的素食年菜，並由與會大眾現場票選金牌主廚，義賣所得將全數納入慈濟基金會紐約分會善款，環保護生、捐款行善。現場另有中華童玩、趣味造型拍照、春聯製作及書法 揮毫等中華民俗攤位，年味十足。

一如往例，今年歲末祝福喜迎「竹筒回娘家」，敬邀社區大眾將請領的慈濟竹筒攜帶到現場，志工將彙集竹筒裡每一分捐款，幫助需要的人，點滴愛心匯聚成無量功德海。

慈濟紐約分會歲末祝福訊息如下：

日期：2024年1月28日，10:30AM-2:00PM

地點：P.S. 020 John Bowne 142-30 Barclay Avenue, Queens, NY 11355

詳情請洽慈濟紐約分會718-8880866。