探索農曆新年傳統 增添節慶氣氛

左起：州參議員劉醇逸(John Liu)代表、主辦單位美國亞裔活動中心Tammy夫婦、泰國支持者May、州眾議員金兌錫(Ron Kim)代表、市議員黃敏儀(Sandra Ung)代表。

《迎春接彩 亞裔 歲晚嘉年華》是紐約民眾期待的招牌社區活動之一；此活動每年為社區帶來熱鬧喜慶的氣氛，為農曆新年拉開序幕。《第十八屆 迎春接彩》將於2月3日和4日在法拉盛 天廣商場Tangram 隆重舉行；活動日期正是農曆新年的前一周。本活動由「美國亞裔活動中心」獨家主辦，紐約州 參議員劉醇逸John Liu, 紐約州眾議員 金兌錫Ron Kim, 和紐約市議員黃敏儀Sandra Ung 官方協辦，華策會CPC 和凱悅嘉軒酒店 Hyatt Hotel 共同協辦。

農曆新年是一個慶祝春天到來和新年開始的節日；它象徵著新一年的開始，代表著人類對新生活的渴望。由於農曆新年的慶祝活動以「除舊迎新」為中心，因此無論是成年人或小孩子在農曆新年都會穿上新衣服及新鞋子，以新的服裝渡新歲。農曆新年是一個重要的家庭團聚日子，因此豐富的美食和飲料都是慶祝不能缺少的部分。採購年花例如蘭花、水仙、菊花、紅掌、桃花、蓮花等，是為了要為自己帶來吉祥和繁榮。裝飾及佈置也是慶祝農曆新年的重要部分；在牆上貼上風景畫，室內室外掛起紅燈籠，門前貼對聯，在正門更貼上一個大字「福」等等。以上所有的慶祝農曆新年物品，民眾均可從《第十八屆 迎春接彩》活動中找到。2月3日和4日《迎春接彩》活動將在天廣商場 擺設30多個展銷攤位：年花、飾物、年貨、紅包、燈籠、對聯、美食、飲料、甜點、工藝品、玩具、衣服、珠寶、化妝品、幸運符、家用電器..應有盡有。採購年貨之餘，民眾還有機會欣賞中國、印尼、馬來西亞、泰國 、菲律賓、印度和韓國等國家的傳統表演及享受多國道地美食。

參加問答遊戲和幸運抽獎您會獲得更多的禮物；穿上泰國民族服飾拍照將會為你帶來難忘的回憶；接到財神的紅包您全年行好運。《第十八屆 迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華》上午11點正式開始至下午4點結束。活動場地 天廣商場Tangram地址：133-33 39th Ave.， Flushing NY 11354。民眾均可免費入場。查詢更多有關本活動的資料，請隨時聯繫主辦單位：電話 917-903-2831或 電郵 [email protected]