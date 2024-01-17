世界日報2024 年曆手冊 桌曆 開始兌換

世界日報出版2024年曆手冊及桌曆兌換活動已開始，讀者可在法拉盛與布碌崙的指定兌換處憑卷領取或郵寄兌換，數量有限，贈完為止。

由世界日報 出版的2024【年曆手冊】及【桌曆】免費兌換已開始。讀者可以在皇后區法拉盛 的「順安堂中藥店」、「世界日報法拉盛辦事處」，以及布碌崙 的「紐約人壽長城分行」、「世界日報布碌崙辦事處」等贈書點領取。領取方式：請剪下世界日報紐約工商版（C1或C2）的兌換券，填妥個人資料後前往贈書點領取，每券一本，每人每天限領取兩本，送完即止。

紐約人壽在針對美國運營的800多家人壽保險公司的評級中，成為四大主要評級機構給予任何美國壽險 公司最高財務實力評級的兩家公司之一。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，紐約人壽歡迎各位讀者前往兌換，同時也歡迎大家前往咨詢任何壽險相關資訊。

在台灣擁有80年歷史的老字號法拉盛順安堂，由林老板夫妻親自主理。本身為中醫師的林老板，30年來對藥材把關嚴格，受到僑胞信賴。作為本次世界日報年曆手冊及桌曆的贈書點之一，法拉盛順安堂歡迎讀者踴躍前往兌換，同時也歡迎大家前去消費。

年曆手冊是世界日報的旗艦出版品，多年來廣受僑胞使用與喜愛，也是世界日報送給讀者的賀年禮。年曆手冊除了有方便好用的記事欄目外，其內部實用內容還包括華裔社區主要服務機構熱線、美國地區時差圖等。為感謝讀者多年的支持和愛護，世界日報今年同時編制了精美的龍年桌曆，用畫家金佩良的畫作為封面，是賀年好禮。即日起世界日報讀者可前往以下贈書點憑紐約工商新聞版上之兌換券索取，【年曆手冊】及【桌曆】均用同一兌換券，一券一本，每人每天限領兩本，數量有限，贈完即止。

兌換處資訊：

【法拉盛】

1.順安堂

地址：135-24 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354

電話：718-445-2252

2.世界日報法拉盛辦事處

地址：136-36 39th Ave. Flushing, NY 11354

電話：718-445-2661

【布碌崙】

1.紐約人壽長城分行

地址1：720 64th Street, Brooklyn, NY 11220

地址2：6405 7 Ave, Brooklyn, NY 11220

電話：718-630-3966

2.世界日報布碌崙辦事處

地址：812 60th St. 5th Fl., Brooklyn, NY 11220

電話：718-871-5000

郵寄兌換：

若您非居住在法拉盛與布碌崙，亦可郵寄兌換卷寄至世界日報紐約社兌換，並隨信附上郵資支票 ，兌換卷可以在報紙的廣告中找到，廣告將不定期刊登。填寫「兌換表」之聯繫資料，並勾選兌換項目，填寫「付款支票」並支付給「World Journal L.L.C.」，金額案所選項目填寫相應郵資，郵寄「兌換表」及「支票」予世界日報。本報訂戶可郵寄支票並附上訂戶號及兌換項目，或同續訂支票一起寄予世界日報即可兌換。收件人：World Jorunal世界日報發行組 收，收件地址：141-07 20th Ave., 2Fl, Whitestone NY 11357，收件截止即日起至 2024年1月31日止，郵戳為憑，若有問題請致電發行組：718-746-8889 提示音按2。