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愛荷華州好生意五個加油站便利店拍賣

紐約訊
愛荷華州絕佳的商業物業投資機會！連鎖加油站便利店CIRCLE K。
愛荷華州絕佳的商業物業投資機會！連鎖加油站便利店CIRCLE K。

位於愛荷華州五個旺區的加油站便利店將舉行拍賣，競標截止日期 ：2024年2月21日。該商業地產共有共五個地點，皆近DES MOINES，擁有強勁的營業額歷史，是有巨大的上升潛力的投資組合。這五物業可單獨購買，自行選擇地點組合購買，或者一次性購買五個投資地點。

此為拍賣的五個投資地點都是絕佳的商業物業投資機會，皆位於主要交通聯結點 ，包括愛荷華州I-35和U.S. Hwy 44公路；315 Story St., Boone, IA；1704 S. Story St., Boone, IA；1115 IA Hwy. 141, Perry, IA；1219 1st St., Perry, IA；3501 EP True Pkwy., West Des Moines, IA，且最近重新更新品牌為 CIRCLE K。以往的營業額都有亮眼的表現。

欲知進一步詳情，請（英語）電洽Hilco Real Estate Sales: 855-755-2300 或上網：HilcoRealEstate.com ( 刷QR CODE)

投資 拍賣 加油站

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