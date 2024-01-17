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溫拿情不變．說再見演唱會（美國站） 50年真摰音樂歷程 充滿深情告別派對

紐約訊
The Wynners溫拿「情不變．說再見」演唱會（美國站）訂於2月16日(星期五)深夜一點在大西洋城Borgata Event Center舉行。
The Wynners溫拿「情不變．說再見」演唱會（美國站）訂於2月16日(星期五)深夜一點在大西洋城Borgata Event Center舉行。

成立逾50年的香港最長壽樂隊溫拿（The Wynners）是香港第一個在紅館登台，也是在紅館舉行最多場數的樂團。2023年溫拿藉50週年，先後在香港、澳門和吉隆坡舉行巡迴演唱會，是樂隊最後一次的合體演出，正式與歌迷告別。溫拿五虎難得合體2月到訪大西洋城Borgata Event Center與美東樂迷們會面，一起見證感性溫馨時刻。

1973年溫拿樂隊成軍之前，先是彭健新於1969年至1972年本為The Loosers樂隊成員，繼而於1973年夥拍陳友、葉智強重組 The Loosers，再招攬譚詠麟與鍾鎮濤，把樂隊更名為The Wynners，健仔於隊中充當電結他手；阿倫譚詠麟和阿B鍾鎮濤則擔任主音，

溫拿樂隊是許多香港人的集體回憶。70年代初，年青人偏好英文歌曲，當時溫拿便以翻唱英文歌為主，例如大家耳熟能詳的「L-O-V-E Love」和「Sha La La La」。隨著粵語流行曲漸受歡迎，溫拿亦演繹了不少鬼馬的粵語歌曲，如「溫拿狂想曲」、「陪著她」、「玩吓啦」、「Friend過打 Band」和「千載不變」等。

惟隊員往後各自作個人發展。主音之一紅遍中港台的譚詠麟，其經典歌曲如： 霧之戀、忘不了你、愛在深秋、半夢半醒之間、愛情陷阱、水中花、披著羊皮的狼等；另一主音鍾鎮濤的代表作包括：要是有緣、情變、讓一切隨風等。吉他手彭健新曾加入寶麗金當歌手，推出過《二等良民》及《可愛的笑容》。葉智強是低音電吉他手，是最低調的成員，早年已移居澳洲；陳友是鼓手，亦是著名的香港電影人及演員。

自2006年開始溫拿樂隊承諾樂迷每五年開演唱會一聚，這個承諾終於2023迎來一別，去年舉行第九次紅館演唱會便正式跟大家告別，啟動溫拿樂隊的最後一次巡迴演唱。今次演唱會定名為【溫拿情不變 說再見 Farewell with LOVE 演唱會】，顧名思義是溫拿的告別派對，但他們形容這是一個哀而不傷的聚會派對，希望樂團成員趁著仍然好的狀態下與歌迷唱聚，給大家留下美好 50年的珍貴回憶。溫拿承諾大家，雖說再見，但情不變。

The Wynners溫拿「情不變．說再見」演唱會（美國站）訂於2月16日(星期五)深夜一點在大西洋城Borgata Event Center（1 Borgata Way, Atlantic City, NJ 08401）舉行，票價分別 $138、$188、$288和$338，為免向隅，敬請從速登錄網頁99concerts.com購票。

香港 澳門 澳洲

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