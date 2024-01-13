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呼吸道疾病變體大爆發 太子金牌沖劑與您一起對抗病毒

紐約訊
宣肺敗毒方為官方推薦三藥三方之二號方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果顯著。太子金牌快清感冒靈的專利配方針對頭痛發燒、全身無力，有效紓解不適。
宣肺敗毒方為官方推薦三藥三方之二號方，疫情期間在武漢方艙臨床使用，效果顯著。太子金牌快清感冒靈的專利配方針對頭痛發燒、全身無力，有效紓解不適。

正值換季時節，Omicron與呼吸道病毒加上流感的變異體JN.1來勢洶洶，導致病例持續飆升，年長銀髮族更是感染病症的高風險族群，特別在這節慶團聚、出國旅遊的旺季，交叉感染機率大幅提升，各地區醫療體系負荷已亮起紅燈，疾管中心表示，若狀態持續蔓延散佈，預計即將掀起一波感染潮，在2024年初更可能爆發另一波疫情高峰。在這關鍵時刻，加強主動防護與個人衛生保健非常重要。太子金牌提醒大家，不論是否已接種疫苗，都需要提升個人衛生與主動防護，處於密閉空間時仍建議戴上口罩，減少病毒經由飛沫直接入侵口鼻眼而增加感染風險，良好防護措施有助於降低暴露於病毒的機會；另一方面，從內在加強，透過日常飲食、良好作息，充足睡眠及定期運動，強化自身體能與免疫力，即便真的感染，也能快速恢復健康。

美國東方草本保健茶系列的領先品牌：太子金牌一直站在前線守護民眾健康。中國國務院官方推薦三藥三方的二號方：宣肺敗毒方，清熱化濕、健脾化痰，疫情前期在武漢方艙臨床使用，對改善輕症患者症狀，效果十分顯著。太子金牌以此方為基礎，改良成專利的高濃縮沖劑配方太子金牌宣肺敗毒顆粒沖劑，每5克沖劑相當於30克優質中藥材提煉萃取，無須熬煮，即沖即服。

太子金牌蓮花清瘟靈，是三藥三方的一號方，太子金牌以傳統中藥醫學結合現代技術，由國家級專家研製，將此方萃取出有效活性成分，於美國製造提煉，沖劑型態讓人體更好吸收，完整呈現美國改良專利一號方的效果，清瘟解毒、宣肺泄熱，用於內在預防，符合FDA標準，針對輕微狀態也有助益。

太子金牌自1983年以來至今已40年，致力研發純天然草本配方產品以幫助更多民眾抵抗病毒、保持健康。以中國傳統保健中草藥為基礎，嚴選優質的天然草本植物，獨家調配研製，提煉為濃縮沖劑，將中醫藥草本的藥理效果最大化，且無西藥副作用，安全與效果兼具。太子金牌宣肺敗毒顆粒、蓮花清瘟靈、特效傷風靈、快清感冒靈，特效板藍根等沖劑於各大華人超市及零售點均有發售。消費者如有任何疑問，或想知道更進一步訊息，歡迎致電美國太子行1-800-732-2328，或瀏覽網址：popus.com 。

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