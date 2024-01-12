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竹林隱士易學堪輿 化解時代焦躁

紐約訊
竹林隱士表示，八卦易學是中華文化的核心傳承，引導了哲學，醫學，歷法的發展，亦是堪輿的基礎系統。
竹林隱士表示，八卦易學是中華文化的核心傳承，引導了哲學，醫學，歷法的發展，亦是堪輿的基礎系統。

「竹林隱士」董先生大隱隱於市，工作生活在族群多元的皇后區。自小成長於傳統堪輿世家，感歎「這個時代太過焦躁」，需要易學和堪輿。董先生介紹到，八卦易學是中華文化的核心傳承，引導了哲學，醫學，歷法的發展，亦是堪輿的基礎系統。

董先生家族數代從事八卦易學研究和堪輿。這兩年 以自媒體方式發過不少文稿。他表示，八卦易學不僅可以用來知曉節氣轉變和分析風水，也可以用來解讀人類社會的問題。比如，在堪輿風水方面，八卦易學可以幫助我們找到最適合自己居住和工作的地方。這些更使人安心和喜悅的生活體驗，以及安全和便捷的位置結構，則能提升我們的健康和財運。董先生也補充說，堪輿吉凶只是相對，還需考量生活境況來確立合適的解決方案。比如古代帝陵皇帝即位就開始選址；而背負貸款艱難前行的人們，門口風水有問題可以優先考慮經濟可行的方案，動輒拆墻改門地就脫離實際了。

八卦易學是一種先賢摸索出來，用於總結歸類自然規律的抽象方法。繁雜的卦相都有各自的名稱和對應的象徵意義，可以辯證歸納複雜的認知系統，有異於西方邏輯遵從的1和0的二元絕對邏輯。乾卦象徵天、坤卦象徵地、震卦象徵雷、巽卦象徵風等。這些卦，可以相互配合和代表臟腑系統，地理位置關係，或是節氣變化。董先生認為，八卦易學可以幫助人們認識自己和周圍的環境，引導出人們做出更好的決策。需要諮詢堪輿的讀者可以聯繫董先生：（347）393-2621

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