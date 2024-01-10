王嘉廉社區醫療中心榮獲聯邦衛生資源與服務管理局(HRSA)多項最高榮譽

CBWCHC HRSA 2023 Chi

美國衛生及公共服務部所屬的聯邦衛生資源與服務管理局 (HRSA) 2023年授予王嘉廉社區醫療中心多項最高榮譽及服務獎項，這是醫療中心連續第九年獲此殊榮。王嘉廉社區醫療中心因其卓越的臨床質量獲得優質服務領導獎「金獎」，該獎項僅授予全國排名前10%的醫療中心。

王嘉廉社區醫療中心提供內科、兒科、婦產科、牙科及心理健康服務。作為紐約州唯一一所獲得糖尿病健康領域全國優質領導金獎的醫療中心，也是全美獲獎的僅六所醫療中心之一，我們致力於提供領先的糖尿病護理服務。我們的核心醫護方法是將藥物治療和引導健康的生活方式相結合，幫助就診者管控糖尿病。

與此同時，聯邦衛生資源與服務管理局 (HRSA) 授予王嘉廉社區醫療中心「新冠公共衛生領軍者」（COVID-19 Public Health Champion），表彰醫療中心在新冠疫情中為社區提供關鍵醫療服務的傑出貢獻。此外，醫療中心還獲頒優質醫療信息技術進步獎（HIT），認可其運用科技來提升醫療服務質量的努力。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書（Kaushal Challah）表示：「我們始終致力於為就診者和社區提供優質的醫療服務。感謝聯邦衛生資源與服務管理局 (HRSA) 為醫療中心頒發多項最高榮譽。我們非常榮幸醫療中心的服務能夠得到國家的高度認可。醫療中心團隊對於提供卓越的臨床品質和開拓性醫療服務創新的不懈奮鬥，彰顯了我們對整個社區福祉的承諾。」查高書稱，醫療中心將繼續履行和推進其使命，為所有人提供優質且可負擔的醫療服務。

聯邦衛生資源與服務管理局 (HRSA) 每年向全美各地的醫療中心頒發社區醫療中心獎項徽章，認可五項類別中的至少一項展現出品質改善的醫療中心。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓 和皇后區 服務不足的社區，尤其是亞裔 社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險 ，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。

王嘉廉社區醫療中心醫護人員用心關懷，為紐約民眾提供優質的醫療服務。預約請致電（212）379-6998（曼哈頓堅尼路268號）、（718）587-1111（法拉盛 40路131-72號）；或（929）362-3006（法拉盛45大道137-43號）。瞭解更多信息，請瀏覽網頁：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。