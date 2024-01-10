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免費家庭裝修承包商考試準備課程1/13開課

紐約訊

皇后區經濟發展中心 (Queens Economic Development Corporation)推出「免費家庭裝修承包商考試準備課程」將於2024年1月13日---1月14日早上9點到下午2點開課，現在開始接受報名，不論是自家用還是商用都適合。

目前華人社區常礙於許多華人裝修業者，在沒有合法執照的情況下執業，常發生民眾常常找到黑牌或無牌的裝修業者，不但品質無保證，發生裝修工程糾紛時，大家兩敗俱傷、對簿公堂，皇后區經濟發展中心表示，沒有合法執照的裝修業者雖然有生意，但必須逃避管理單位，並且無法承包高價工程。

這次的課程內容將教業者紐約市家庭裝修法，承包商義務及責任，合同起草以及註銷，推廣以及銷售實踐以及行業與商業知識，該中心提供兩天10小時網絡課程，上課地點：Zoom鏈接會在開課前幾天發至您的郵箱。

該課程免費報名，上課人數名額有限。報名電話:718-263-0546,電子郵箱：[email protected]。網上報名：www.queensny.org/chhict

皇后區 華人 紐約市

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