中西複方張國周強胃散 健胃固腸 緩解腸胃不適

超過90年歷史的「張國周強胃散」獲得美國政府FDA認證許可，適用於腸胃不適等症狀。

張國周製藥公司創立至今已超過90年，是在台灣極具知名度且倍受信賴的製藥公司。該公司秉持著堅持品質、走在時代先鋒的創業理念，符合歐美製藥業的嚴格水準。

該公司秉持了公司永續經營及創辦人張國周藥師堅持品質的信念，遵循歐美製藥業的嚴格標準，於2005年通過GMP製藥廠認證，2009年4月30日，以「成藥」通過「美國食品藥品管理局FDA 」認證，2014年通過「國際醫藥品稽查協約組織PIC/s GMP」檢定，還通過了美國OTC系統，並獲得了美國食品藥品管理局(FDA)的認證，取得美國政府許可在美銷售，為消費者多一層保障。

「張國周胃散」創辦人張國周藥師早期致力於台灣製藥業，研發「張國周強胃散」成藥行銷台灣地區，帶動台灣藥品製造業。「張國周製藥公司」是歷史悠久的台灣本土製藥公司，知名度高，受到廣大消費者的支持與信任。「張國周胃散」以西藥調配中藥達成藥效相輔的療效，是一種有效中和胃酸的散劑，味道清香獨特。該產品誕生至今已擁有超過九十多年歷史，成為台灣最長青且家喻戶曉的胃散，幫助無數人緩解了腸胃不適的各種症狀，如消化不良、胃酸過多、食慾不振、積食吐瀉、腹痛胃弱、腹部脹氣等。「張國周強胃散」含碳酸氫納和碳酸鎂，可中和胃酸，同時還有健胃固腸的效果。

「張國周強胃散」內的甘草具有健脾益氣、消炎、緩下、祛寒、解毒等功效，也有調合諸藥的效果。丁香成分能健胃、驅風、消脹、治胃寒；大黃為苦味健胃劑，有殺菌的功效，量少時可作為小腸收斂劑止瀉，量多時則有下瀉的作用。中西複方的「張國周強胃散」療效迅速舒緩、芳香可口，長期服用安全可靠，是居家必備的胃腸良藥。

「張國周強胃散」北美地區總代理為滙利集團（Huily Group）駿緯醫藥科技股份有限公司（Meditalent USA Inc.），免費訂購電話：1-888-565-5818，歡迎美國各州地區的消費者踴躍訂購。