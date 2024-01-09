我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為是飛彈…中國發射衛星 台灣人收「國家級警報」

灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

紐約幼獅青少年管弦樂團宣布 2024年度四場 盛大音樂會

紐約訊
紐約幼獅青少年管弦樂團日前舉辦耶誕音樂會，請到州參議員劉醇逸蒞臨聆賞並致辭鼓勵。
紐約幼獅青少年管弦樂團日前舉辦耶誕音樂會，請到州參議員劉醇逸蒞臨聆賞並致辭鼓勵。

紐約幼獅青少年管弦樂團（YOUTH ORCHESTRA, CYCNY）日前宣布2024年度四場盛大音樂會，敬請愛樂人士提前計畫，撥冗出席。

首先登場的是師生才藝演奏會（Student and Faculty Concert 2024），訂於春暖花開的3月23日周六下午4時舉行，地點在法拉盛臺灣會館（Taiwan Center），地址：137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。另一場也是在臺灣會館舉行的音樂會（Taiwan Center Concert 2024），舉行時間為和風初夏的5月18日周六晚上7時，地址如前所示。至於年度該團最大盛事為林肯中心年度音樂會（Lincoln Center Concert 2024），時間選在玫瑰花季的6月8日周六晚上7點半，地點：Alice Tully Hall, Lincoln Center，地址：1941 Broadway, New York, NY 10023。年底重頭戲則是耶誕音樂會（Holiday Concert 2024），時間為耶誕鈴聲響徹四方的12月15日下午4時，地址：158初中大禮堂（Marie Curie M.S. 158 Auditorium），地址：4635 Oceania St., Bayside, NY 11361。

2023年年底，幼獅樂團曾在皇后區158初中舉辦年度耶誕音樂會，請到嘉賓州參議員劉醇逸、州眾議員金兌錫以及也是州眾議員的愛德華．布朗斯坦（Edward Braunstein）蒞臨聆賞並致辭鼓勵，由該團藝術總監（Artistic Director）方秀蓉（Patsy Fang Chen）出迎接待。同時在場的尚有行政總監（Executive Director）張俊生（Chunsheng Jason Chang）以及負責指揮的音樂總監（Music Director）鍾啟仁（Chijen Christopher Chung）。

紐約幼獅青少年管弦樂團音樂會由紐約市文化基金協會及紐約市議會黃敏儀指定贊助，綠洲基金會、莊松河醫師基金會、The Jatain Foundation、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、紐約第一銀行、華美銀行、林口印刷、普利斯商務網路等贊助。

幼獅樂團網址：www.YouthOrchestra.com，電郵：[email protected]，詢問：347-306-2511，917-912-8288。

眾議員 紐約市 中華民國 法拉盛 皇后區

上一則

風暴明再襲紐約 通勤時段將有強風豪雨…恐引發洪水斷電

下一則

8大道髒亂 莊文怡開治理會議

熱門新聞

（取自九派新聞微博）

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

2024-01-05 12:51
羅斯福島今日清晨傳出爆炸。(截取自PIX11 YouTube)

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

2024-01-02 13:05
何家多次用簡訊與林男溝通，讓他半夜不要製造聲響。(何家提供)

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

2024-01-07 06:26
紐約市感染流感、新冠肺炎以及呼吸道融合病毒的人數迅速飆升，全市公立醫院近日重新恢復口罩強制令。(取自紐約市公立醫院系統臉書)

流感、新冠、RSV激增 紐約醫院恢復口罩令…重災區在這裡

2024-01-03 15:42
急救人員將傷者送出地鐵站。(Citizen截圖)

曼哈頓地鐵列車相撞 數十人受傷 1/2/3線大停運

2024-01-04 17:09
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

2024-01-05 06:17

超人氣

更多 >
食安專家上餐館 絕不點這4道菜

食安專家上餐館 絕不點這4道菜
汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費

汽車保險飆漲逾4成 車主震驚…3方法可節省保費
灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂
復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥

復旦天才、流浪紐約16年的孫博士舊照被扒 網驚：比明星帥
雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案

雞蛋可安全放在室溫多久？蛋商給出答案