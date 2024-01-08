中英雙語歌劇《天使島》全新版紐約BAM首演 廢除《排華法案》80週年 紀念華人移民

歌劇《天使島》Angel Island 新版紐約首演將於2024年1月11至13日在布魯克林音樂劇院 Brooklyn Academy of Music

日前，總統拜登就廢除排華法案80週年公開發表聲明。值此之際，一部講述百年前因排華法案受迫害與歧視的華人移民 歷史故事的中英雙語歌劇 《天使 島》Angel Island，將於2024年1月11日至13日期間，在布魯克林 音樂劇院Brooklyn Academy of Music （BAM）紐約首演全新版本，該歌劇由著名華裔作曲家黃若作曲並現場指揮。

被《紐約時報》讚譽為「風格獨樹一格」的華裔作曲家黃若，他的音樂語言充滿活力和創意，從中國古樂和民樂、西方前衛音樂、實驗音樂、搖滾樂和爵士樂等不同流派中獲取靈感，創作了涵蓋管弦樂、室內樂、歌劇、民謠搖滾和電影等多元作品，其中歌劇作品包括《一個美國士兵》、《蝴蝶君》等，廣受好評。

《天使島》歌劇所述的故事源起於1910年，位於舊金山灣的天使島上興建有一座移民拘留站，1940年該移民拘留站被大火燒毀；在這30年間，來自80個國家約50萬的移民先後踏足天使島。在1882年美國國會通過《排華法案》的陰影籠罩之下，先後有大約17.5萬華人被拘禁於天使島拘留站，等待著最嚴苛的審查。在審查通過之前，他們被迫與家人分離，被拘留在島上木屋，幾平米狹窄擁擠的多層舖位就是僅有的生活空間，日常一舉一動皆被監視。暗無天日的拘禁生活短則持續數週，長則數月，最長甚至可達756天。拘留期間，這些華人移民將磨難與苦悶寫成詩，記錄於書信或篆刻在木屋牆上，聊以慰藉，才讓這段苦難歷史得以留下記錄，被後人銘記。

黃若根據這些詩文創作《天使島》，攜手導演馬修．小澤（Matthew Ozawa）、陽光四重奏（Del Sol Quartet）、華爾街聖三一堂合唱團（The Choir of Trinity Wall Street）和檔案電影製作人比爾．莫里森（Bill Morrison），編織出了這首震撼人心的安魂曲，紀念渴望自由、堅韌的成千上萬華人移民。近百年後的今天，歌劇《天使島》將用音樂和表演，融入多媒體技術，將這段歷史帶回大眾視野中，用英文和中文交織講述這段關於華人移民的蒙塵往事。

歌劇《天使島》Angel Island 新版紐約首演將於2024年1月11至13日，每天晚上7:30在布魯克林音樂劇院 Brooklyn Academy of Music（30 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11217）舉行，現場中英雙語字幕。憑華人社群特別優惠碼ALL30可享全場座位$30，購票網址bam.org/angel-island，需另加$9.5手續費；票房購票免手續費（折扣碼同樣適用），票房地址：布魯克林音樂劇院（BAM）30 Lafayette Ave, Brooklyn, NY 11217。