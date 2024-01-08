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劉雅麗、曉華 「我和媽媽有個約會」 新春演唱會

紐約訊
劉雅麗、曉華母女「我和媽媽有個約會」新春演唱會，2月23日在皇朝豪庭舉行。
劉雅麗、曉華母女「我和媽媽有個約會」新春演唱會，2月23日在皇朝豪庭舉行。

劉雅麗、曉華「我和媽媽有個約會」新春演唱會將於2月23日（星期五）晚在法拉盛皇朝豪庭隆重登場，演唱會由西域傳媒主辦，餐券在熱賣中。

劉雅麗與母親曉華在2021年曾舉行過《我和媽媽有個約會》音樂會，反應熱烈，觀眾要求再次演出，今年年初在香港尖沙嘴文化中心再度舉行一場《我和媽媽有個約會》安哥音樂會，同樣非常成功。這次演出是劉雅麗全資花6位數做老闆，兼做監製。劉雅麗笑言：「我要出錢出力去捧紅75歲媽媽，自己就可以提早退休。」劉雅麗表示與媽媽非常出力演出，大家全力以赴，她說：「母女檔音樂會不多，應該有市場，音樂會形式是以半故事半唱歌演出，我同媽媽在臺上的『故事』比我自己一個人演出更能吸引觀眾欣賞。」

劉雅麗與母親的這台新春演唱會，讓粉絲們可以近距離欣賞兩位超級唱家班、有「鐵肺」之稱的曉華姐和女兒劉雅麗精彩演出，母女情深，濃濃親情獻唱首首金曲和新年歌曲，配上新春好意頭的美味佳餚，舞臺燈光與大螢幕都是充滿新年色彩，洋溢新春氣息，必定讓觀眾回味無窮！餐券分貴賓票每位$188、$148和$128。購票可以致電（917）686-0866或（516）210-6565查詢。

劉雅麗出生於中國香港，中國香港多棲藝人，尤其是舞臺劇。 畢業於玫瑰崗學校、香港演藝學院。成名作有《南海十三郎》、《我和春天有個約會》、《街市的童話》。這位香港演藝學院戲劇專業的第三屆畢業生，在校內就主演過《武士英魂》、《油脂》等多部著名的音樂劇，並贏得過最有潛質演員獎及傑出女演員獎等榮譽。1990年開始，她正式成為香港話劇團的全職演員，而真正令她名聲大噪的當屬1992年的音樂劇《我和春天有個約會》。她飾演劇中的姚小蝶，贏得了第二屆香港舞臺劇獎的最佳女主角。《我和春天有個約會》是香港戲劇史上的傳奇，上演多年、改編數次依然經久不衰。儘管後來出演電視版的鄧萃雯也是好戲之人，然而劉雅麗在舞臺劇和電影上的精彩演繹，使她成為了這出不朽經典中女主角姚小蝶的化身。

包曉華是劉雅麗之母，香港音樂人協會副主席、創會執委及司庫，1966年踏足歌壇，擅唱英文歌曲，曾駐唱於漢宮、金冠、中華及海洋皇宮等多家夜總會。 1970年曉華參與黃梅調電影幕後代唱，同時簽約成為麗風唱片公司旗下歌手。1974年加入無線電視綜藝節目「歡樂今宵」為基本歌星。1992年，曉華為香港話劇團「我和春天有個約會」擔任歌唱指導，亦曾參與音樂劇「但願人長久」及「酸酸甜甜香港地」，以及舞臺劇「南北和」的演出。現多以玩票性質參與綜藝演出及於多部電視劇中亮相。

香港 法拉盛 退休 華為

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