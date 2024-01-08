「美東信賴臺灣之友會」法拉盛動員大會 發動會員回臺投票及催票

「美東信賴臺灣之友會」日前在法拉盛喜來登大酒店舉行動員催票大會。

臺灣總統大選進入倒數，近日民調 顯示，競選總統賴清德 與副總統蕭美琴的這支團隊穩健領先。作為賴蕭配鐵粉的「美東信賴臺灣之友會」，日前在法拉盛 喜來登大酒店舉行動員大會，發動會員於2024年1月13日周六抵臺投票 。同時，該會當場分發熱心人士提供的電話卡，供會員打電話回臺向親朋好友催票。

「美東信賴臺灣後援會」暨「美東信賴臺灣之友會」執行長、民進黨美東黨部主委莊振輝主持大會，請到紐約臺灣同鄉會董事長蕭忠正、紐約臺灣研究所主任黃再添、僑務委員方秀蓉等多位上臺發言，強調「自由、民主，選對的人，走對的路。」他們也說，2024年大選對臺灣甚至全世界都至關重要，希望選民選出能夠保護臺灣主權和自由民主的總統，保證臺灣在經濟、科技和安全上繼續發展，以擺脫中國的打壓與制約。

2023年7月15日周六，支持賴清德參選2024年臺灣總統的「美東信賴臺灣後援會」，曾於新澤西州 舉辦成立大會，號召千位紐約、新州、華府與波士頓等地僑胞，尤其是年輕留學生及第二代參加，有效團結海外力量，促進世代間的對話與傳承。

上述有關事項聯絡地址：Hsing Lai Taiwan, Inc., POB 527047, Flushing, NY 11352，電郵: [email protected]。