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泛太平洋暨東南亞婦女會2024年春節聯歡 2月23日在曼哈頓中城舉行

紐約訊
泛太平洋暨東南亞婦女會在曼哈頓中城召開2024耶誕暨新年午宴，吸引眾多會員與友人熱烈參予慶祝。
泛太平洋暨東南亞婦女會在曼哈頓中城召開2024耶誕暨新年午宴，吸引眾多會員與友人熱烈參予慶祝。

泛太平洋暨東南亞婦女會(PPSEAWA)2024年春節聯歡晚宴，訂於2月23日周五晚上5時半至8時半，在曼哈頓中城舉行，有意參加的會員及各界友好敬請先與該會聯繫詳情。

該婦女會日前在曼哈頓中城洛克斐勒中心旁的一處高級宴會廳召開2023年耶誕暨新年午宴，吸引了近數十位嘉賓與會員參予。席間並有抽獎與跳舞等文娛節目，為宴會掀起陣陣高潮。

耶誕午宴上，婦女會會長海倫‧凱格利亞(Helen Ceglia)、副會長法蘭西絲卡‧塔德(Lady Francesca Todd)以及副會長方秀蓉(Patsy Fang Chen)等人先後致詞，駐紐約臺北經濟文化辦事處（簡稱經文處、TECO-NY）亦有多位代表受邀參加，包括駐紐約臺北文化中心主任張惠君、教育組主任楊敏玲、副組長陳雅貞與副領事吳珮綺，紐約華僑文教服務中心主任黃儷萱以及副主任王鈺淇，也都到場向予會人士賀節致意。

方秀蓉副會長介紹該會背景說，中華民國是泛太平洋暨東南亞婦女會創始會員國之一，他們感謝經文處給婦女會的支持，是該會最為強大穩固的支持力量。

如欲參加婦女會各項活動及加入該會，請務必事先報名，該會電郵: [email protected]；會長海倫‧凱格利亞，電話: 347-256-5810，電郵: [email protected]; 第一副會長林秀慧（Natalie Christou）電話: 917-836-4841；副會長方秀蓉，電話： 917-912-8288/718-834-8904，電郵: [email protected]；秘書林振成（Richard Lin），電話: 917-754-8503，電郵: [email protected]

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