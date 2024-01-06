許英中醫學教授 談強直性脊柱炎的中醫治療

范教授與許教授秉承醫者父母心的理念創辦「國醫堂」許英教授為患者針灸治療。

法拉盛 王子街39-07「國醫堂」中醫高級診所由范樹國、許英中醫師主理。許英是中國衛生部培養的對外交流中醫針灸高級專家代表。范樹國被美國政府授予“中醫針灸傑出人才”殊榮。兩位醫師同時是著名的老中醫、主任醫師和中醫學教授，從事中醫工作五十餘年和近五十年，臨床經驗極為豐富。在美國創辦紐約「國醫堂」高級中醫診所。中醫治療有：見效快，療效高，效果好，無痛苦，從根治，能痊癒，費用低的特點，深受大眾歡迎。

許英中醫學教授介紹說，強直性脊柱炎為西醫病名，屬於不治之癥範圍。中醫學歸類於痹癥，屬於可治之癥。初、中期大多可以痊癒；部分晚期患者癥狀亦可以得到改善。

強直性脊柱炎是一種血清反應陰性、慢性炎性、自身免疫性疾病。該病可由髂關節 向髖關節、椎間關節和腰、胸、頸椎等中軸關節及四肢大關節侵犯性發展，可造成人體畸形及殘疾，嚴重危害人類健康。強直性脊柱炎的早期癥狀可包括背痛以及下背部和髖部僵硬，在早晨不活動時癥狀表現突出。主流醫學認為強直性脊柱炎屬於類風濕免疫障礙性疾病，不能根治；強直性脊柱炎沒有已知的明確病因，遺傳因素似乎與之有關。強直性脊柱炎初起，從脊柱底部和骨盆之間關節出現疼痛。繼而發展至下背部的脊椎出現疼痛。可牽連至肌腱、韌帶附著於骨部的部位出現進行性延伸性疼痛。疼痛癥狀主要見於脊柱，有時見腳後跟附近、胸骨和肋骨之間的軟骨間出現疼痛。疼痛隨氣候、勞累、勞動、情緒變化而加重。中醫學認為風、寒、濕、熱毒邪入侵肌膚，潛藏肌肉、經絡、筋骨之中是為外因；肝腎虧虛、筋骨失養，督脈瘀滯為該病的內因。

強直性脊柱炎病根在肝、腎和督脈，病位在皮膚、肌肉、經絡、筋骨之中。其病機為肝腎陰陽虧損、督脈不充、筋骨失養、外邪侵襲，經絡痹阻而發病。肝主筋，腎主骨，督行脊柱。肌肉筋骨發揮的各種運動正常功能都依賴於腎精肝血的滋養，腎精肝血充足，筋得其養，才能更好地發揮其運動之功能；反之則功能盡失，疼痛強硬，痛苦不堪。

許教授從中醫的角度分型論治，有以下類型：1、邪熱熾盛，邪毒蘊結。治宜：清熱解毒，除濕通絡。2、痰熱互結，邪阻經絡。治宜：理氣滌痰，通經活絡。3、久病入絡，邪滯筋肉。治宜：化瘀通絡，扶正袪邪。4、肝腎陰虛，筋骨失養。治宜：扶正補虛，滋養肝腎。5、脾腎陽虛，腎督阻痹。治宜：溫腎壯陽，強壯腎督。

紐約法拉盛王子街39-07「國醫堂」高級中醫診所有治療疾病五十年臨床經驗，特別精治以下方面的疾病：1、經多方久治不癒的疑難痼疾。2、西醫學認為的免疫系統、內分泌系統、神經系統、消化系統的疾病。3、病毒性疾病和癌症 。4、其他醫療體系無法治療的疾病。5、病人自覺非常痛苦現代科學儀器檢測 不出任何原因的疾病。6、中醫長壽養生：將人體內外組織結構和內臟各大功能系統年輕化，達到延年益壽的目的，將人類壽命延長至本該有的120歲以上。

長期醫療實踐證明，任何一種醫療體系不可能包治天下疾病；一名醫生不可能治癒所有患者。法拉盛王子街「國醫堂」抱著「醫者父母心」的中華文明理念，歡迎民眾致電預約、諮詢、瞭解相關治療服務。電話：929-607-3738，診所地址：39-07 Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354 網址: www.guo-yl-tang.com（欲了解詳情請上本網站查詢）