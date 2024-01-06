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財政部和IRS就產品識別號要求徵求公眾意見

紐約訊

美國財政部（Treasury）和國稅局IRS）宣布他們將就索取產品識別號（Product Identification Number）以資格獲得節能家居改善抵稅的規定，徵求公眾的意見。這一舉措旨在加強對節能家居改善抵稅的執行，同時確保公眾對該項抵稅政策的了解。根據目前的抵稅政策，居民進行符合資格的節能家居改善，可以通過申報抵稅以獲得一定的稅收優惠。然而，為了確保這些改善項目的合規性和有效性，IRS考慮引入產品識別號的要求，這將有助於追踪和確認使用的具體產品是否符合抵稅資格。

財政部和IRS將就這一提議的規定，特別是有關要求產品識別號的具體細節和實施細則，徵求公眾的見解和建議。這一公開諮詢的目的是使有關方面的政策制定更具包容性，並確保公眾在此過程中能夠發表自己的看法。此次徵求意見將為政府機構提供有價值的信息，以確定產品識別號的要求對公眾和行業的實際影響。該徵求還將提供機會，讓相關利害關係人，包括製造商、業界專業人員和消費者，就這一可能的政策變更提供反饋。

徵求公眾意見的期限定於未來幾個月，屆時財政部和IRS將綜合考慮各方反饋，進一步制定和完善相關政策。這一諮詢過程將在確保所有利害關係人的意見充分被聽取的前提下進行，以促進透明和參與。更多詳情請上www.irs.gov網站查看。

IRS 財政部 國稅局

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