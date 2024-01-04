紐約足部整形2024新年保健鞋特惠 各款舒適糖尿病患鞋可量身定制

紐約足部整形中心工作人員有著豐富的經驗，專業負責態度和藹可親。

紐約足部整形中心開業20年以來，幫助了許多受苦於足部不適的患者並有效地改善了各種足部的疼痛及不適的症狀。專業的紐約足部整形中心不僅可為患者提供各種免費足部腳壓測試，專業諮詢，而且還可以為患者量身訂做外型新穎美觀、輕便、完全符合人體工學的各式保健鞋。現值新春佳節特推出新年優惠，中心代理各式領導品牌健體鞋及高品質的靜脈曲張襪，均有特價回饋社區，歡迎僑胞前往參觀諮詢。

紐約足部整形中心負責人宋英洙服務業界多年，有著豐富的經驗，據她表示，糖尿病是一種常見的慢性疾病，會影響身體各個部位的健康，其中足部是最容易受到傷害的地方。因此，選擇合適的鞋子和鞋墊，是預防和治療糖尿病足的重要措施。那麼，什麼樣的鞋子和鞋墊才適合糖尿病患者呢？根據國際糖尿病聯盟（IDF）和澳大利亞2018版《糖尿病患者穿鞋指導指南》，以下是一些基本的建議：鞋子要適合足部的形狀和大小，不能太大或太小，以免造成摩擦或壓迫。鞋尖要留有0.95～1.27cm的空間，讓腳趾有活動的餘地；鞋子要容易調整，可以根據足部的水腫或變形情況，隨時調節鬆緊度。最好選用可調節繫帶式或魔術貼式的鞋子，避免使用拉鏈或扣子；鞋子要柔軟透氣，選用彈力合成纖維或優質軟皮材料製成。鞋面、邊緣和內裡要光滑無接縫，以減少刺激或勒傷皮膚；鞋子要有良好的支撐性和減震性，選用橡膠外底製成，前三分之一處相對柔軟，吸收衝擊；後跟相對堅固，提供支撐。鞋墊要能夠均衡足底壓力，減少高壓力區域的負荷。選用減震、柔軟、足夠彈性和防滑的材料製成。

紐約足部整形中心和美國多個名牌廠家合作，代理眾多美國製造的名牌健體鞋，為患者帶來全新獨特的走路體驗。紐約足部整形中心是保險 公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility）。鞋款多包括旅遊鞋、涼鞋、輕便鞋，並代理各式輪椅、拐杖等。接受大部分保險，自費者優惠。營業時間：週一至週五9:30am~5:30pm；週六10am~3pm。地址：144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。