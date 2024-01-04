鄭聖星中醫師運用傳統療法 針藥並進治療頸椎病效果顯著

鄭聖星中醫臨床經驗豐富，對各種疑難痛症有獨特見解和療法。

冬天是一個適合養生的季節，尤其對於頸椎病患者來說，更要注意保暖和調理。鄭聖星中醫師是一位有豐富經驗的中醫針灸師，他擅長運用傳統的中醫療法，如針灸、艾灸、拔罐等，配合漢藏草藥，來治療各種頸椎病。他認為，頸椎病的發生與氣血不通、肝腎不足、風寒濕邪等因素有關，因此要從根本上調理，才能達到治本的效果。

頸椎病是一種常見的退行性變性疾病，主要發生在頸部的椎間盤、椎體、關節 突等部位。根據臨床表現，頸椎病可分為三種類型：頸型、神經根型和椎動脈型。頸型頸椎病是最輕微的一種，主要表現為頸部疼痛、僵硬、沉重不適等，可向枕部和肩背部放射。神經根型頸椎病是由於椎間盤突出或骨刺壓迫神經根而引起的，主要表現為一側頸肩上肢的反復發作性疼痛、麻木、無力等，咳嗽、仰頭等動作會加重症狀。椎動脈型頸椎病是由於椎動脈受到壓迫或刺激而導致腦血液供應不足而發生的，主要表現為與頭頸部活動相關的頭暈、視力障礙、耳鳴耳聾等。

鄭聖星中醫師根據不同類型的頸椎病，針對不同的臟腑、氣血、陰陽等方面進行辨證施治。他運用針灸、艾灸、拔罐等方法，通過刺激特定的穴位，來促進氣血循環，消除風寒濕邪，舒筋活絡，減少發炎和水腫。同時，他還開設了「漢藏草藥堂」，採用天然的漢藏中草藥來配合治療。漢藏草藥是一種結合了漢族和藏族兩大中醫系統的草藥學，具有強大的功效和安全性。漢藏草藥可以補益肝腎，滋養筋骨，調和陰陽，增強抵抗力，對於頸椎病的預防和治療都有顯著的作用。鄭聖星中醫師說：「冬季養生，針藥並進，是頸椎病患者的最佳選擇。」

鄭聖星中醫針灸傳統治療中心位於紐約法拉盛 ，接受聯合保險 和Aetna保險，現金優惠。診所地址：136-40 39th Avenue, Suite 508, Flushing, NY 11354 電話：（929）329-0191。網址：www.zhengacupuncture.com。診所開診時間：星期一、二、四、五、六上午10:00至下午5:00；星期三僅限預約，星期日休息。