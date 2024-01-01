防止詐騙並確保您的帳戶安全

你的手機有提示。它看起來像是來自您銀行的短信，而且很緊急。

它說你需要使用電匯或 Zelle 等電子支付方式將錢匯入某個帳戶，以撤銷詐欺 交易。或者，它告訴您您的帳戶有可疑活動，您需要立即撥打特定號碼來解決。

如果該訊息來自您的銀行，那麼它一定是合法的，對吧？

冒充金融機構、政府機構或公用事業公司是一種常見的詐騙方式，目的是取得您的帳戶或個人信息。即使是最謹慎的消費者也可能成為受害者，因為詐騙者的詐騙行為變得越來越老練。

了解詐騙者的伎倆可以幫助您領先他們一步。以下是您可能會看到的一些常見方案。

欺騙

騙子可以欺詐電話號碼。您的來電顯示可能顯示電話或簡訊來自您的銀行，儘管事實並非如此。詐騙者最終會要求您提供個人或財務信息，或要求您匯款。

網路釣魚

「網路釣魚」是指您收到一封看似信譽良好的電子郵件，但要求您撥打詐騙號碼、回覆電子郵件或訪問網站並輸入個人信息。您可能會被要求從電腦查看附件，這會向欺詐者提供資訊如果您打開它。

人工智慧 (AI) 或「深度造假」

智能技術使詐騙者能夠複製熟悉的聲音並騙取消費者的金錢和個人信息。詐騙者透過冒充有需要的親密家庭成員或朋友來獲得受害者的信任。

支票 詐欺

詐騙者可以從無人看管的郵箱中竊取書面支票，或者如果您存入支票但沒有妥善處理它們的話。 他們會使用化學物質擦除並重寫自己的支票，出售您的個人資訊或用它來製作偽造的支票。

虛假廣告

詐騙者以銀行或航空公司等合法公司的名義在搜尋引擎和線上廣告中放置虛假電話號碼。 人們撥打這些號碼並被誘騙分享帳戶或其他個人資訊。

如何保持安全

遵循這些提示，保持積極主動，避免成為受害者。

• 刪除、封鎖和忽略您不認識的來源的電話或訊息。

• 保護您的個人帳號資訊、ATM 密碼、密碼和一次性密碼。 如果有人聯繫您並要求提供此信息，尤其是自稱來自您銀行的人，請不要與他們分享。

• 銀行或政府機構在與您聯繫時絕不會要求您提供個人資訊。政府機構也不會透過電話與您聯繫；您可能會透過郵件收到通知。如果有人透過電子郵件、簡訊或電話聯絡您，請拒絕提供您的個人資訊。

• 不要讓任何人向您施加壓力或威脅，要求您向他們提供個人資訊或金錢。掛斷電話或不回覆。

• 如果有人說你必須立即採取行動，請停下來問自己：「合法公司會這樣做嗎？」 如果某件事看起來「不對勁」，那麼它很可能就是這樣。

• 請記住，金融機構絕不會要求您向自己或其他任何人匯款。

• 請勿將錢匯給您不認識的人或您不清楚原因的匯款：您可能無法取回款項。

• 即使您的來電顯示顯示電話或簡訊來自您的銀行，也可能是詐騙。如有疑問，請掛斷電話或停止發短信，然後直接致電您的銀行（使用借記卡背面的號碼）。

• 如果您不確定電子郵件或文字中的連結或附件來自誰，請不要點擊該連結或附件，並留意要求您立即採取行動的訊息。

• 不要在網路瀏覽器的搜尋欄中輸入公司名稱，而是在網址列中輸入完整的 URL（例如 www.chase.com），這樣您就可以直接存取銀行經過驗證的安全網站。

• 為避免支票欺詐，請考慮以電子方式匯款或使用您的銀行卡。

• 如果您要寫支票，請使用永久性筆，這樣資訊就很難擦除。完整填寫收款人和金額空間或在空間末端畫一條線。每次都以相同的方式簽署支票並從郵局內部郵寄支票。

如果您成為網路詐騙的受害者，請不要感到尷尬，並向您的銀行報告。另外，請告訴家人和朋友您的經歷，以便他們也保持高度警覺。

詐騙者可能會努力嘗試，但警惕性高且消息靈通的消費者可以阻止他們。

如需更多詐欺和詐騙預防提示，請造訪 Chase.com/SecurityTips 或 www.ftc.gov。

內容由摩根大通 公司贊助。