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肉毒桿菌注射 除皺、瘦臉、提升 什麼是 肉毒桿菌針劑

紐約訊
肉毒桿菌針劑在皮膚表面下作用以針對潛在的肌肉活動，從而暫時改善、減少或消除目的地區域的細紋和皺紋。
肉毒桿菌針劑在皮膚表面下作用以針對潛在的肌肉活動，從而暫時改善、減少或消除目的地區域的細紋和皺紋。

肉毒桿菌針劑是一種處方藥，注射到面部肌肉中，暫時改善面部皺紋，或是通過肌肉注射達到瘦臉、瘦腿和瘦肩的目的。這種治療更適合於那些希望通過減少抬頭紋、川字紋和魚尾紋等面部皺紋來改善自己外表的成年人。在注射肉毒桿菌前，醫生將會和您討論您所希望達到的效果並進行面部分析。

法拉盛醫美中心表示，肉毒桿菌針劑是一種FDA批准的用於此類治療的處方產品。該產品已用於眼科疾病十多年，在皮膚表面下作用以針對潛在的肌肉活動，從而暫時改善、減少或消除目的區域的細紋和皺紋。

肉毒桿菌之所以能除皺，利用的就是它可以阻斷神經和肌肉之間資訊傳導的功效。肉毒桿菌去皺確實是目前國際上最先進的去皺技術，它有損傷小、無創傷、不影響工作、見效快的優點，只需要在皺紋處注射一針肉毒素，3到14天后皺紋就會逐漸展平。

儘管結果可能會有所不同，但大多數患者報告在第 30 天時治療區域有顯著改善。通常在7天內開始看到治療的初步結果，在 30 天內看到全部效果。一些客戶擔心治療會讓他們“看起來很假”。但是，如果使用適當，不會使您失去表達能力。肉毒桿菌治療將由經驗豐富的醫生給您進行注射。

進行完注射後，馬上就可以進行正常的工作和學習，只要遵守醫生要求的注意事項，術後不需要恢復期。需注意：注射後4小時內不要做局部按壓或按摩，以免藥物擴散；· 注射後4小時候內不要做劇烈運動，保持身體直立性，不要躺臥和彎腰，以免引起眼瞼下垂； 注射後6小時內，應避免接觸注射區域；· 注射後，治療區域不要曝曬，如日光浴或日曬，或避免處於寒冷處。此外，氨基糖苷類抗生素，如慶大黴素會加強毒素的作用，使用肉毒毒素期間禁用此類藥物。

法拉盛醫美中心(Flushing Medical Spa)地址：136-20 38 Ave, #5D, Flushing, NY 11354（法拉盛飛越皇后5樓D座）。預約電話：718-539-3366，營業時間：每天上午10點至晚上7點（周日和假期需要預約）。

肉毒桿菌針劑在皮膚表面下作用以針對潛在的肌肉活動，從而暫時改善、減少或消除目的地...
肉毒桿菌針劑在皮膚表面下作用以針對潛在的肌肉活動，從而暫時改善、減少或消除目的地區域的細紋和皺紋。

法拉盛 FDA

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