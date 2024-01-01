王欣榮律師法拉盛布魯崙提供精凖高效一站式法律服務

王欣榕律師主理的凱盛欣榮律師樓，精準高效、專業，首次諮詢免費，收費合理。

由法學博士(JD)和稅法專業碩士王欣榕律師主理的凱盛欣榮律師樓Kai Law Services PLLC是一家能夠提供高品質，全方位，一站式服務的律師事務所。王律師與其所在團隊（多位猶太人與華人律師）業務範圍廣泛，設有移民 ，離婚，房地產 ，信託和財產（稅務）規劃部門，民事訴訟和破產 部門。王欣榕律師及其所在團隊具有多年服務各類中高淨值人士的實踐經驗，可為您提供移民，信託, 財產規劃，遺囑，離婚，家事法院，破產，房地產，民事訴訟等全方位一站式優質法律服務。

凱盛欣榮律師樓團隊主要律師王欣榕律師是紐約州執牌律師，從業經驗超過10年，畢業於美國頂尖法學院喬治城大學法學院(GEORGETOWN LAW)，擁有法學博士(JD)和稅法專業碩士(TAX LLM)，王律師曾在知名移民律師事務所工作多年，後在曼哈頓中城的大規模精品律所擔任律師，目前帶領專業法律團隊，提供全方位的法津服務，包括了：

一，移民Immigration：I130 申請、I485 申請（律師陪同問話）、各類移民和移民簽證 申請，青少年綠卡，豁免，開案，BIA上訴，U簽證申請，聯邦催 辦令；

二，離婚與家事法院Divorce & Family Court:無爭議離婚 、婚前（婚中後）協議、失蹤離婚，登報離婚、有爭議離婚、孩子撫養權/撫養費；

三，房地產Real Estate and Business Sale/Purchase, Contract Review：住宅房產過戶與買賣；商業房產過戶與買賣；CONDOBOOK製作；租約審閱與撰寫；房地產相關訴訟糾紛；生意買賣與過戶；

四，稅務與信託遺產：遺囑、生前信託、白卡信託、特殊需求信託、離島資產保護信託、各類不可撤銷信託、各種IRS稅務糾紛；稅務規劃；信託託管服務

五，破產Bankruptcy：第七章個人破產、第十三章個人破產、第十一章公司破產。

等等全方位的法律團隊服務。

王律師及其團隊專業敬業，一直堅持保護客戶的法律權益是法律從業人員的最重要工作。

如有任何法律相關問題，請致電：718-308-5180 ，或預約凱盛欣榮律師樓法拉盛 辦公室：41-25 Kissena Blvd. ,Suite 128, Queens, NY 11355(百利大廈)；布魯克林辦公室：6402 8th Avenue, Suite 205B，Brooklyn, NY 11220(飛龍超市對面錦龍大廈）。