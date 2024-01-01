近百年古董老店「御寶閣」兩代傳承　是收藏家和古董愛好者打卡聖地

由「御寶閣」珍藏的皇家中國書畫「石渠寶記」，是一件不可多得的珍品。

「御寶閣」是一家位於上城曼哈頓 東87街的中國古代藝術品專賣店，由陳氏家族創辦並經營了兩代人。這裡收藏了各種精美的東方古董和藝術品，包括古董傢具、瓷器、木雕、青銅器、玉器以及高級翡翠等。這些藏品不僅展現了中國傳統文化和藝術的風采，而且件件精品，是收藏家和愛好者必去的不二之選。

「御寶閣」的老闆陳先生表示，他們的目標是讓中國古董藝術品走進大眾，讓更多人認識和欣賞東方文化的精髓。他們希望讓古董藝術品不再是遙不可及的奢華品，而是可以作為保值增值的投資 品。

「御寶閣」的歷史可以追溯到上個世紀，當時陳先生的父親陳老先生從台灣移民到美國，帶來了一批珍貴的中國古董。陳老先生是一位對東方文化有深厚造詣的收藏家，他在紐約開設了第一家「御寶閣」，專門買賣中國古代藝術品。他的店很快就吸引了許多美國和歐洲的客戶，成為了紐約市 最知名的古董店之一。陳老先生在業界也享有很高的聲譽，被譽為「東方古董之王」。後來，陳老先生將店交給了他的兒子陳先生，陳先生繼承了父親的事業和理念，並將「御寶閣」發展成為一家更加專業和現代化的中國古代藝術品店。

在「御寶閣」裡，你可以欣賞到許多罕見的高端骨董藝術品，如古代陶器、青銅器、玉器、書畫以及各個朝代的瓶器、佛像等。這些都是博物館 或拍賣會上才能見到的珍品，在這裡你可以近距離觀看，親自感受它們的質地和氛圍。陳先生還會親切地為你介紹每件藏品的來源和故事，讓你更加了解它們的價值和意義。此外，陳先生還向我們展示了他們店中收藏的上乘精良的翡翠，都是經過嚴格鑒定和證書保證的。陳先生說，他們的店中還收藏有由康熙之孫和乾隆堂弟洪武創作的極其罕見且重要的中國水彩畫集，收錄了最重要的皇家 中國書畫珍藏「石渠寶記」，畫冊大約160釐米x 15釐米。是一件不可多得的珍品。

如果你對東方古董有興趣，或者想要尋找一些特別的物件，歡迎隨時聯絡或親臨「御寶閣」，你一定會有意想不到的發現。「御寶閣」地址： 165 E87 St, NY, NY 10128，諮詢電話：212-360-0427，手機：631-948-8396，電子郵箱：[email protected]。