法拉盛華祺投資地產公司最新推出 專業醫務大樓歡迎各科醫生進駐租用

友聯街41號大廈二維碼。

法拉盛 華祺投資 地產公司最新推出專業醫務商業社區服務大樓---友聯街41號大廈（Union 41），位於法拉盛友聯街（Union St.）41-23號，一樓是商業店面，二樓以上歡迎醫生或社區設施進駐租用，亦歡迎地產經紀合作仲介。

座落於法拉盛主幹道緬街旁的友聯街41號大廈，是一棟可用於辦公與零售的6層商業建築，周圍環繞著各式商家、大量住宅樓宇以及進出法拉盛市中心的繁忙人流。友聯街41號大廈各單位格局方正、空間寬敞、管理開銷低，讓租客 最大限度地提高利潤。大廈一樓規畫作商鋪，分隔成370至2,990平方呎不等的三個單位、適合中西藥房或參茸行、眼鏡或服裝店、健身中心、美容護膚和理髮店、便利超商和咖啡餐飲店。二至六樓為社區服務空間，1,409至2,519.03平方呎，租客可根據實際需要，自由分隔成醫生診所、非營利組織、教育/幼兒機構、社區服務中心、商用辦公室和其他專業用途。

這棟全新的醫療大樓，各項設計均經細心考量打造，符合各種醫療需求，現已對外公開租賃。這座建築擁有最先進設施，是各類醫療辦公室的理想地點，從家庭診所到專業診所。大樓內的每個空間都可以定製，以適應各診所的獨特需求，確保診所患者均可在舒適和專業的環境中獲得最佳治療與護理。無論您是牙科、皮膚科還是外科醫生，租用這座位於黃金位置的大廈單位，都能令您的診所得到絕佳發展的機會。

大樓管理處指出，選擇地產第一要素是地點。該大廈所在位置極其優越，四通八達，附近有（一）長島鐵路（LONG ISLAND RAILROAD，LIRR)，15分鐘火車路程即達紐約市 賓州火車站。（二）皇后區地鐵 與公車的交通中樞，是7號地鐵終點站，並有10多20路公車匯流於此。如果乘坐地鐵，半小時直達城中區時報廣場。（三）30分鐘華人小巴即達曼哈頓中國城。（四）7分鐘高速公路抵達紐約拉瓜地亞國際機場、12分鐘高速公路抵達紐約甘迺迪國際機場。

除地點上的優勢外，友聯街41號大廈尚具有九大特點：（一）租客擁有24/7進出大樓的權利（二）高速電梯（三）商用級別光纖電纜（四）CCTV安保系統（五）無障礙的友善空間設計（六）節能省電太陽能建築（七）玻璃外牆，頂級採光（八）部分單位配置獨立露台（九）周圍有眾多商家、餐館和公共交通站點。

華祺投資地產公司業主介紹，法拉盛為全球最大的多元亞裔人口聚集地之一，也是紐約市第三繁華的中心商業區，同時是兩大國際機場間的重要交通樞紐。法拉盛生活機能與公共娛樂設施完善，國際酒店、超市、量販與零售店家以及著名餐廳林立，也是各國銀行及醫生、律師樓的集中地。歷經疫情肆虐，法拉盛的工作機會恢復速度為紐約市之冠。最新交易資料顯示，店家人流已超過疫情前，各項開發案持續以可見的速度往四面八方開展，顯見法拉盛充滿活力、商機無限！

在紐約市紮根30多年的華祺投資地產公司，是私人投資和開發公司，團隊成員均為一時之選的專業人士。該公司的營業宗旨在於通過將房產轉化為盈利資產來強化本地經濟。該公司並特重運用節能措施，參與創造一個可持續發展的環境。華祺投資地產公司將堅持對客戶和社區價值觀的堅定承諾。

該大樓展銷中心位於法拉盛友聯街41-23號（41-23 Union Street, Flushing, NY 11354），即租賃大廈所在地，電話： 718-461-1778，646-338-9218，電郵: [email protected]。