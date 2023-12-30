感恩護理布碌崙設立社區福利站

感恩護理布碌崙社區福利站盛大開幕。

大型護理公司「感恩護理」（X-treme Care）最近在布碌崙 八大道53街設立社區福利 服務站，幫會員申請糧食券、房屋生活補助、白卡、紅藍卡、退休金、現金補助、長期護理、老人中心、老人屋、老人車卡等等福利等等，進一步加強感恩護理對布碌崙社區的服務。

感恩護理行政總監Yong Lee在開幕典禮上歡迎各嘉賓的蒞臨，他說：感恩護理是一間已創業25周年的公司，近來發現華裔 社區需要更多的福利服務，因此決定在布碌崙華人 社區中心的八大道夾54街開設新的社區服務站，為當地的會員甚至是華裔長者提供更貼心的服務。「感恩護理」社區福利站開幕當天，得到多個相關醫療健保機構出席慶祝，包括VNS, Elderplan, Empire BCBS, Centerlight, Centersplan, Hamaspik, Village Care Max, Health First 等。

感恩護理公司是一家受紐約州 衛生廳認可的護理機構，在皇后區、布碌崙區和布朗士區開有辦事處，聘任了4000多名護理人員，是華人社區最大的家庭護理機構之一；感恩護理的所有員工都經過全面的訓練、篩選和背景調查。作為紐約州持牌家庭保健機構（LHCSA），感恩護理提供非醫療家庭護理服務，遍及紐約市的五個區以及納蘇郡和威徹斯特縣。家庭護理是由護理專業人士在客戶家中提供的個人護理服務，人們也把家庭健康護理稱為「沒有圍牆的養老院」，因為客戶可以在自己舒適的家裡享受健康護理。

感恩護理（X-treme Care）因應業務的快速成長，目前正廣納護理行業的人才，包括：護理員、派工輔導員、註冊護士、市場行銷/業務發展人員等。

感恩護理布碌崙社區福利服務站地址：53-24 八大道，電話：917-903-2883。

感恩護理總公司：212-12 Northern Blvd., Bayside, NY 11361，查詢電話：718-461-9602。