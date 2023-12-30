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國稅局提醒納稅人警惕詐騙手法

紐約訊
年底將近，國稅局提醒納稅人警惕各種狡猾的詐騙手法以防受騙。
年底將近，國稅局提醒納稅人警惕各種狡猾的詐騙手法以防受騙。

美國國稅局IRS）於近日發布了一份關於稅務詐騙的警告，提醒納稅人警惕各種狡猾的詐騙手法。這一警報涵蓋了多個方面，包括電話詐騙、虛假稅務傳單和網上欺詐，以保護納稅人免受詐騙的威脅。警報指出，隨著數字時代的來臨，詐騙分子也在不斷改進其手法，企圖從納稅人那裡非法獲得金錢或敏感信息。IRS特別強調了一些近期出現的常見詐騙手法，包括：

1. 電話詐騙：詐騙者可能通過冒充IRS職員，以逼迫或欺騙納稅人支付虛假的稅款。 IRS再次強調，官方機構絕不會在電話中威脅納稅人，並呼籲應該對此類來電保持警惕。

2. 虛假稅務傳單：一些詐騙傳單可能通過郵寄或電子郵件的方式，冒充合法機構，試圖誘使納稅人提供個人信息或支付虛假款項。 IRS提醒納稅人應謹慎檢查接收到的所有通訊，並核實其真實性。

3. 網上欺詐：詐騙者可能利用網上平台，冒充合法機構提供虛假的稅務服務或詐騙性的投資機會。納稅人應謹慎對待來路不明的網絡信息，避免隨便點擊連結或提供敏感信息。

此信息還提醒納稅人，IRS官方通知和信函都會以官方標識和渠道發送，而且官方人員絕不會在電話中威脅或要求即時付款。如果納稅人懷疑自己可能成為詐騙的目標，應該及時與IRS聯繫並報案。納稅人應該保持警惕，不要隨意提供個人信息，並在接收到可疑信息時主動聯繫IRS進行確認。最後，IRS鼓勵納稅人訪問其官方網站，了解有關稅收安全的更多信息和最新消息。該機構承諾繼續與公眾合作，共同抵禦各種詐騙威脅。

IRS 投資 國稅局 關稅

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